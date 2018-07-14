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ŞENER “EN İYİ CEO” SEÇİLDİ

TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde toplam yedi kategoride sıralamaya girerek “En Saygın Şirketler” arasında gösterildi. Sani Şener gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe “En İyi CEO” seçildi.

ŞENER “EN İYİ CEO” SEÇİLDİ

TAV Havalimanları, Institutional Investor tarafından düzenlenen EMEA 2018 anketinde toplam yedi kategoride sıralamaya girerek “En Saygın Şirketler” arasında gösterildi. Sani Şener gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe “En İyi CEO” seçildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:02
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ŞENER “EN İYİ CEO” SEÇİLDİ

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, New York merkezli Institutional Investor dergisi tarafından yapılan araştırmada Avrupa, Orta doğu ve Afrika bölgesinde en saygın 36 şirket arasında gösterildi. Anket sonuçlarına göre Sani Şener ulaştırma sektöründe bölgenin en iyi CEO’su seçildi. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı Burcu Geriş "en iyi CFO" ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen de "en iyi yatırımcı ilişkileri profesyoneli" dalında ikinci oldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren 473 şirketin yer aldığı Institutional Investor anketinde, bir Türk markası olarak bu başarıyı elde etmekten mutluluk duyduk. TAV’da halka açıklık oranımız yüzde 44 seviyesinde ve binlerce yatırımcımız bulunuyor. Özellikle yabancı yatırımcılarımıza Türkiye ekonomisini, havacılık sektörünü ve şirketimizi doğru bir şekilde anlatmak üzere yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. TAV olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak üzere çalışıyoruz. Piyasa dinamiklerinin hızlı bir şekilde değiştirdiği bir dönemde bu çabalarımızın kurumsal yatırımcılar ve analistler nezdinde karşılık görmüş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

TAV Havalimanları anket sonuçlarına göre en iyi analist günü dalında birinci, kurumsal yönetim ile sorumlu yatırım dallarında ikinci, en iyi yatırımcı ilişkileri programı dalında üçüncü sırada yer aldı.

Ulaştırma Sektörü En İyi CEO

1 Sani Şener, TAV Havalimanlari Holding

2 Vitaly Saveliev, Aeroflot

3 Sultan Ahmed Bin Sulayem, DP World

Ulaştırma Sektörü En İyi CFO

1 Shamil Kurmashov, Aeroflot

2 Burcu Geris, TAV Havalimanlari Holding

2 Alexander Shenets, Globaltrans Investment

Ulaştırma Sektörü En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1 Redwan Ahmed, DP World

2 Nursel Ilgen, TAV Havalimanlari Holding

2 Andrey Napolnov, Aeroflot

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