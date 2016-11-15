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SELPAK sektörünün “Lovemark”ı seçildi

15 Kasım 2016 Salı 15:39
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46 yıldır çağdaş ve sağlıklı bir yaşam için ürettiği temizlik kağıtları ile sektöre liderlik ederek tüketicilerin yanında yer alan SELPAK, Mediacat ve Ipsos işbirliğiyle 3000 kişi ile yapılan araştırmada ilk kez yer alan “Temizlik Kağıtları” kategorisinde, sektörünün “En Sevilen” markası seçildi.

SELPAK sektörünün 'Lovemark”ı seçildi
SELPAK, Mediacat Dergisi’nin Ipsos işbirliğiyle düzenlediği 9’uncu Lovemarks (Aşkla bağlanılan marka) araştırmasında, Temizlik Kağıdı Kategorisinde Türkiye'nin En Sevilen markası seçildi. Eczacıbaşı İpek Kağıt Pazarlama Direktörü İçim Er, ödülü Brand Week İstanbul sahnesinde düzenlenen törende aldı. Bu yıl 19 kategoride gerçekleştirilen “Türkiye’nin Lovemarkları 2016” araştırması, Türkiye’yi temsil eden 12 şehirde 15-55 yaş arasındaki yaklaşık 3 bin kişiyle, bilgisayar destekli telefon görüşmesi tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Temizlik Kağıdı sektöründe aklınıza ilk gelen marka, bu markayı kendinize ne kadar yakın hissediyorsunuz, bu marka beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor ve en sevdiğiniz /asla vazgeçemeyeceğiniz marka hangisi sorularına, en çok SELPAK cevabı verildi.

Er: Başarımızın kaynağı, odak noktamıza tüketiciyi almak...
Ödül ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Lovemark seçilmekten büyük onur duyduklarını belirten Eczacıbaşı İpek Kağıt Pazarlama Direktörü İçim Er, şunları söyledi: “Kişisel hijyeni geliştirmeyi misyon edinmiş, ilkleri sunan ve çevreye duyarlı bir marka olmanın yanısıra, tüketicilerin Selpak markasını bir ''lovemark'' olarak benimsemesinde en önemli sebep, Selpak için yaptığımız tüm kampanyalarda tüketicimizi odak noktasına koymamız ve tüm tüketicilerimizin beklentileri doğrultusunda en kaliteli ürünleri sunmamız. Selpak’ı Türkiye temizlik kağıdı markalı pazar lideri yapmakla kalmayıp kalplerin markası olarak benimseyen tüm tüketicilerimize sonsuz teşekkür ederiz.”
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