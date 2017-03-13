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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı

13 Mart 2017 Pazartesi 13:21
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Etkinliklerin ilk gününde Çimenlik Kalesi'nde tören gerçekleştirildi, "Çanakkale-Ankara 20. Zafer Koşusu" yapıldı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı
ÇANAKKALE (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde gerçekleştirilen tören ve "Çanakkale-Ankara 20. Zafer Koşusu" ile başladı. 

Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, ecdadın, destanlarla örülmüş muhteşem bir miras bıraktığını belirtti.

Türk askerinin "bağımsızlık, özgürlük, vatan ve bayrak" gibi yüce değerler söz konusu olunca, ölümü karşılıksız, seve seve göze aldığını vurgulayan Tavlı, "Bu değerler uğruna şehit olmayı, ulaşılabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilmişlerdir. İşte Çanakkale Zaferi bu kahramanlık ve fedakarlığın en güzel örneklerinden birisidir. Çanakkale silah karşısında imanın zaferidir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumak isteyen bir millet karşısında hiçbir gücün duramayacağı Çanakkale’de bütün dünyaya ilan edilmiştir. Geçilemeyen Çanakkale bir sır değil, bir güçtür." dedi.

Çanakkale'nin önce manevi değerlere bir güç, sonra ise silahı süngüsüyle bir güç olduğunu vurgulayan Tavlı, "Türk milleti ve ordusu saldırgana karşı 'Dur' demesini bilmiş, vatanı için, bağımsızlığı için canını feda etmekten çekinmemiştir. Bu zafer bu coğrafyada vatan, bayrak, devlet, millet ülküsüyle yaşayan ve bu uğurda canını feda etmiş bir büyük medeniyetin eseridir." ifade etti.

Törenler sırasında Çanakkale Boğazı'ndan geçen "Cumhuriyet" isimli gemi de Çimenlik Kalesi Komutanlığında bağlı "TCG-Nusret" gemisiyle farklı bir görüntü oluşturdu.

- Çanakkale-Ankara 20. Zafer Koşusu 

Daha sonra, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere yola çıkarıldığı ''Çanakkale-Ankara 20. Zafer Koşusu'' başlatıldı. 

Vali Tavlı, öperek teslim aldığı emanetleri, Erdoğan'a iletilmek üzere öğrenciler Ezgi Arındı ve Emre Derya'ya teslim etti. Öğrenciler, 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıktı. Koşunun başlaması dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullardan bir grup öğrenci, şehirde tur attı. 

Çanakkale-Ankara arasında sınırı bulunan 6 şehri kapsayan koşuda, her ilin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Mehter takımının gösteri de sunduğu törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile askeri erkan, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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