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ŞEHİT TEĞMEN GİRESUN'A GETİRİLDİ

12 Şubat 2017 Pazar 23:37
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El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'a getirildi

ŞEHİT TEĞMEN GİRESUN'A GETİRİLDİ
GİRESUN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'a getirildi.

Bekar ve 25 yaşında olan şehit Teğmen Yayla'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep'ten askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na getirildi. Burada Yayla, askeri törenle karşılandı.

Aynı uçakla gelen şehidin emekli polis memuru babası Etem ve annesi Hülya Yayla'yı, havaalanında bekleyen yakınları teselli etti. Daha sonra şehidin naaşı Görele Devlet Hastanesi morguna götürülmek üzere konvoy eşliğinde yola çıkarıldı.

Şehidin naaşı, yarın Görele ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çanakçı ilçesindeki aile kabristanlığında defnedilecek.

Öte yandan şehit Yayla'nın AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün kuzeninin oğlu olduğu öğrenildi. 

Milletvekili Öztürk, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şehidin, bir acının daha olduğunu, üzgün olduklarını söyledi.

Şehit Yayla'nın, teyzesinin oğlunun oğlu olduğunu dile getiren Öztürk, "Öz yeğenimden de öte yeğenim ama genç bir kardeşimiz, dolayısıyla biz bir aileyiz, ailemizin genç evladı. Geçici görevle Gaziantept’en El-Bab’a gidiyor ve orada bir kurşunla şehit ediliyor, aldığımız haber. Yarın öğleden sonra aile mezarlığına defnedeceğiz inşallah." dedi.  

Öztürk, çok genç yaşta teğmen yeğenini kaybettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatanımız sağolsun, milletimiz sağolsun, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu ne ilk, ne son ama inşallah son olur, büyük bir milletiz, büyük bir devletiz, şehitlerimiz oluyor. Biz inanıyoruz ki şehitler ölmez çünkü Cenabı Hak 'Onlar ölmez, onlar diridirler ama siz bilmezsiniz.' buyuruyor. Dolayısıyla tesellimiz bu, evladımızın vatan uğruna şehit olması, şehitlik mertebesine ulaşması, ailemizden de bir şehidin çıkması bizi teselli ediyor. Üzgünüz tabii."

Havaalanındaki törene Giresun Valisi Hasan Karahan, Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve vatandaşlar katıldı.  

Anadolu Haber Ajansı
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