"Sebze meyve fiyatlarında ciddi artış beklemiyoruz"

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01 Aralık 2016 Perşembe 12:36
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Güney Afrikalı Matsoso: - "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının eğitim bursuyla geldiğim Türkiye'de İslamiyet'i tanıdım ve ülkeme geri döndüğümde buradaki Türk arkadaşlarımın desteğiyle Müslüman oldum"

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrikalı Lebo Matsoso, ülkesine dil eğitimi için gelen Türk öğrencilerin düzenlediği ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güney Afrika Temsilcisi Abdulaziz Yiğit'in duaları eşliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Matsoso, "Ömer" ismini aldı.

Matsoso, İslamiyet'i seçmesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının eğitim bursuyla geldiğim Türkiye'de İslamiyet'i tanıdım ve ülkeme geri döndüğümde buradaki Türk arkadaşlarımın desteğiyle Müslüman oldum." dedi.

Güney Afrika'nın Lesotho Krallığı'nda doğduğunu kaydeden Matsoso, Lesotho halkının büyük bölümünün Hristiyan olduğunu belirtti.

Matsoso, İslamiyet'le tanışmasını "Ülkemde komşularımızın gittiği bir mescit vardı. Komşularımız orada sürekli ibadetlerini yapardı. Biz bu mescide 'Hintlilerin kilisesi' derdik çünkü Lesotho'da sadece Hintli Müslümanlar vardı." ifadeleriyle anlattı. 

Türkiye'de bir süre yüksek lisans eğitimi için bulunduğunu dile getiren Matsoso, şöyle konuştu:

"Müslümanlığı seçmemin en büyük sebebi Türkiye'ye seyahatimdir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Uluslararası Hukuk alanında yüksek lisans yaptım. Türkiye'de kaldığım bu süre boyunca İslam dinini araştırdım ve birçok kez camilere gittim. İslamiyet'le ilgili yanlış bildiklerimi de oralarda öğrendim ancak din değiştirip Müslüman olmaya karar verememiştim o dönemde. Camilere gittiğimde huzur buluyordum ama İslamiyet'i kabul etmek hem benim için zordu hem de aileme, arkadaşlarıma ne diyeceğim konusunda endişeliydim. Ülkeme geri döndüğümde buradaki Türk arkadaşların da desteği ve davetiyle Müslüman olmaya karar verdim. Bugün gerçeği daha iyi farkettim ve Müslüman olduğumu gururla söylüyorum herkese. Allah'tan başka ilah yoktur ve Peygamberimiz Hz. Muhammed O'nun elçisidir. Müslüman olmak hayatımda aldığım en doğru karar."

Anadolu Haber Ajansı
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