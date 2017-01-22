banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

22 Ocak 2017 Pazar 13:39
Bu haber 435 kez okundu

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: "700 bin lisanslı sporcuyla Türkiye'nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip spor federasyonuyuz" - "Bir önceki yılın rekorunu kırıyoruz ve 2 bin 524 sporcuyla Antalya'da Türkiye buluşması yapıyoruz"

Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
ANTALYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası, Antalya'da başladı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kundu ve Belek'te üç ayrı otelde düzenlenen şampiyonaya 2 bin 524 sporcunun katıldığını söyledi.

Satrancın her yaş grubu tarafından oynanabilen bir spor olduğunu anlatan Tulay, düzenledikleri şampiyonanın bunu belgelediğini kaydetti.

Tulay, son iki yıldır Türkiye şampiyonalarına 81 ilden katılım olduğunun altını çizerek, "700 bin lisanslı sporcuyla Türkiye'nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip spor federasyonuyuz. Bunun yanı sıra böylesi bir turnuvada 81 ili bir araya getirmiş olmak gerçekten çok zor ve bir o kadar da gurur verici bir olay. Türkiye'nin her tarafından gelen sporcular ve aileler, bir hafta boyunca Antalya'da hem turnuvalarını oynayacak hem kaynaşacak hem de her şeyi konuşup dostluklarını başlatmış olacak." diye konuştu.

Satranç ailesi olarak 6 binden fazla kişiyle Antalya'da bulunduklarını aktaran Tulay, şampiyonaya katılan sporcu sayısı bakımından da rekor kırdıklarını belirtti. Tulay, geçen yılki organizasyona 2 bin 200 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Şimdi bir önceki yılın rekorunu kırıyoruz ve 2 bin 524 sporcuyla Antalya'da Türkiye buluşması yapıyoruz. İşimiz çok zor ama bir o kadar gurur verici." ifadelerini kullandı.

Tulay, şampiyonada başarılı olanların kendi yaş kategorilerinde milli takım havuzuna seçildiğini, daha ön sıralarda olan sporcuların ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

Organizasyonda 7-12 yaş kategorisinde bin 897, 13-18 yaş kategorisinde 555, 50 yaş ve üstü/65 yaş ve üstü kategorilerinde ise 72 olmak üzere toplamda 2 bin 524 sporcu yarışıyor.

Şampiyona, 9 turluk mücadelelerin ardından 27 Ocak Cuma günü sona erecek. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.