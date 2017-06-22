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SAT komandolarından Azerbaycanlı askerlere eğitim

22 Haziran 2017 Perşembe 14:38
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SAT komandoları ile Karamürselbey ve Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Aksaz Deniz Üssü'nde 11 Azerbaycan Deniz Kuvvetleri personeline "Gemiye Çıkma Timi Eğitimi" verildi

SAT komandolarından Azerbaycanlı askerlere eğitim
ANKARA (AA) - Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile Karamürselbey ve Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Aksaz Deniz Üssü'nde 11 Azerbaycan Deniz Kuvvetleri personeline "Gemiye Çıkma Timi Eğitimi" verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Gemiye Çıkma Timi Eğitimi-2017", 5-9 Haziran'da Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi koordinesinde, Aksaz Deniz Üssü'nde icra edildi.

Karamürselbey ve Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli ile SAT komandolarından oluşan ekip tarafından 11 Azerbaycan Deniz Kuvvetleri personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Gemiye çıkma timine planlama ve koordinasyon için gerekli bilgileri kazandırmayı amaçlayan kurs kapsamında, gemiye çıkma harekatının uluslararası mevzuatı, amacı, uygulama esasları, safhaları, gemi ve gemiye çıkma timi organizasyonu, taktik sıhhiye eğitimi, gemi arama usulleri, intikal vasıtasına biniş ve intikal usulleri, gemiye çıkış, mürettebat ve yolcuların kontrolü, delil ve kanıt toplama, muhabere esasları, acil durumlarda uygulanacak hal tarzları, emniyet ve güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Kurs kapsamında TCG Akar akaryakıt ikmal gemisinde uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.


Anadolu Haber Ajansı
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