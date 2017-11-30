Saray, Yeni Ürünleriyle Irak Pazarında Daha Güçleniyor

Yenilikçi ve lezzetli ürünleriyle Türkiye’nin sevilen atıştırmalık markası Saray Bisküvi, bir dünya markası olma vizyonu çerçevesinde yurtdışı pazarlardaki gücünü artırmaya devam ediyor. Bugün beş kıtadaki 110’u aşkın ülkede Çikilop, Chocolips, 100 Kalori, LoveIt, Bistella, Chocolato, Çikonella, Powernut, Offtime, Eldenele ürünleriyle her gün milyonlarca insana lezzet ve mutluluk dağıtan Saray, 1980’lerde Irak pazarına girdiği günden beri tüketiciler tarafından çok sevilen ve tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Saray, bu pazardaki gücünü artırmak için sunduğu yenilikçi, kaliteli ve lezzetli ürünleriyle de fark yaratıyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Saray Saray Büsküvi Yurtdışı Satış Direktörü Kamil Özdağ, şunları söylüyor: “Irak pazarına 1980’lerde girdik, kısa sürede inovatif ve lezzetli ürünlerimiz büyük beğeni kazandı. Bugün Irak’ta pazarın en büyük markaları arasında yer alıyoruz. Chocolips ile uzun yıllardır kategorinin pazar lideriyiz. Iraklı tüketicilerimizden gelen talepler ve geri dönüşlerle pazardaki gücümüze güç katıyoruz. Iraklı tüketiciler çikolatalı atıştırmalıkları, birçok lezzeti bir arada sunan ürünleri çok seviyor. Buradan hareketle klasik çeşidi büyük beğeni toplayan Chocolato serisine çilekli vanilyalı ve fındıklı vanilyalı olmak üzere iki yeni tadı ekledik. Hem Saray’ın Ortadoğu’da en çok satış yaptığı üç üründen biri olan Chocolato’nun yeni çeşitlerinin hem de yine yeni ürünlerimiz arasında yer alan LoveItKalp Kekler’in büyük beğeni toplayacağına inanıyoruz.”

Farklı lezzetleri tek üründe buluşturan LoveIt Kalp Kek, Hindistan cevizi ve beyaz kakao ile kaplanmış krema dolgulu kakao kekiyle damaklarda şenlik yaşatıyor. LoveIt Kalp Kek, benzersiz kakao, misket limon ve böğürtlen kremalı dolgusuyla tatlı bir şeyler atıştırmak isteyenlerin favorisi oluyor.

İncecik, çıtır gofret yaprakları arasında iki farklı lezzeti buluşturan tek gofret olan Chocolato ailesi yeni ürünlerle büyüyor. Ferah çilek kreması ve egzotik vanilya aromasını birleştiren Chocolato Çilekli-Vanilyalı gofret, tadıyla meyve tutkunlarının kalbini kazanıyor. Nefis fındık kreması ve egzotik vanilya aromasını buluşturan Chocolato Fındıklı-Vanilyalı gofret ise en tatlı anlara eşlik ediyor.

Basın Bülteni