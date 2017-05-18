ŞANLIURFA'DA TARİH YENİDEN CANLANIYOR PROJESİ

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Şanlıurfa yalnız turizm açısından değil, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, ihracatı hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye'nin lokomotifi olacak bir ilidir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin mali işbirliği ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi çerçevesinde Turizm Sektörü ve Medya ile İşbirliği toplantısı düzenlendi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın söz konusu projeyle şaha kalkacağını belirterek, tarım, tarih ve turizm şehri Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin avcılıktan tarıma geçiş dönemine ait bir tapınak olduğunu dile getirdi. Çelik, Göbeklitepe'nin belki de ilk tohumun toprağa atıldığı yer olması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

"Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'nın ekonomik açıdan da öne çıkacak bir il olduğuna dikkati çeken Çelik, "Yalnız turizm açısından değil, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, ihracatı hangi açıdan bakarsanız bakın Şanlıurfa Türkiye'nin lokomotifi olacak bir ilidir. Yakın gelecekte sanayi yatırımlarından çok ciddi pay alan bir il haline gelecek. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Şanlıurfa tarım alanında Gıda OSB ile bir marka şehir olacak. Turizm eserleriyle yalnızca Göbeklitepe ile değil, Halepli Bahçesi'yle, Halfeti'siyle, Harran'ıyla ve bütün eserleriyle dünya insanını kendisine meftun edecek değerlere sahip olan bir şehirdir."

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da projeyle turizm sektöründe faaliyet gösterecek nitelikli iş gücünün yetiştirilebileceğini vurguladı. Tuna, Şanlıurfa'nın tarihsel açıdan büyük değerler taşıdığını belirterek, "Şanlıurfa demek, insanlığın ortak mirası demek." ifadesini kullandı.

- Şanlıurfa'daki en büyük turizm projesi

Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’ne ve 10. Kalkınma Planı politika hedeflerine yönelik geliştirildi. Bu kapsamda projeyle kültürel ve tarihi değerlerin yeniden canlandırılması yoluyla Şanlıurfa turizm sektörünün kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, turizm sektöründen sağlanan önemli sosyo-ekonomik kalkınma faydalarını yerine getirmek üzere Şanlıurfa turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların kapasitelerinin oluşturulması için bütüncül bir yaklaşım benimserken aynı zamanda sektörün dayandığı kültürel ve tarihsel kaynakları zenginleştiren bir program olarak öne çıkıyor.

Söz konusu proje, Şanlıurfa'daki en büyük turizm projesi niteliği taşıyor.

Anadolu Haber Ajansı