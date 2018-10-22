Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bozankaya üretim tesislerine ziyaret

İleri teknolojisi ve Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüslerini yapan ve Türkiye’de düzenlenen 8 elektrikli otobüs ihalesinin tamamını kazanan Bozankaya’nın üretim tesislerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ziyaret etti.

Haziran ayında Türkiye’nin ilk metro ihracatını Tayland’ın başkenti Bangkok’a gerçekleştiren Bozankaya’nın Ankara’daki tesislerinde elektrikli otobüs, tramvay ve metro araçlarını inceleyen Hasan Büyükdede, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen yerli ve milli ürünlere yönelik Sanayi ve Teknoloji bakanlığının duyduğu memnuniyeti iletti.

Bozankaya firma sahibi Murat Bozankaya’dan Türkiye’deki raylı sistemler ve elektrikli otobüs sektörünün yaşadığı sorunları ve firmanın gelecek planlarını dinleyen Büyükdede, devletin bu konuya hassas yaklaştığını belirterek planlanan yeni önlemler konusunda bilgilendirmelerini yaptı. Sanayicilerin sorunlarının çözüm önerileriyle ilgili bakanlık bünyesinde devam eden bazı çalışmaların yakın zamanda tamamlanıp açıklanacağının müjdesini veren Hasan Büyükdede “Sanayicinin yanındayız. Ülke olarak hedeflerimize daha da yakınlaşmak için milli birlik içinde Bozankaya gibi ileri teknoloji ile üretim yapan, stratejik ve ülkemiz için öncelikli alanlarda yerli ve milli ürünlere sahip firmalara gerekli tüm desteği vereceğiz.” dedi.