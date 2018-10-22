Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94682
ALTIN
222.815
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3525
EURO
6.5153
banner287

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bozankaya üretim tesislerine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsleri ve ilk yerli metro ihracatını gerçekleştiren Bozankaya’nın Ankara’daki üretim merkezini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bozankaya üretim tesislerine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsleri ve ilk yerli metro ihracatını gerçekleştiren Bozankaya’nın Ankara’daki üretim merkezini ziyaret etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:55
15 Okunma
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bozankaya üretim tesislerine ziyaret

İleri teknolojisi ve Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüslerini yapan ve Türkiye’de düzenlenen 8 elektrikli otobüs ihalesinin tamamını kazanan Bozankaya’nın üretim tesislerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ziyaret etti.

Haziran ayında Türkiye’nin ilk metro ihracatını Tayland’ın başkenti Bangkok’a gerçekleştiren Bozankaya’nın Ankara’daki tesislerinde elektrikli otobüs, tramvay ve metro araçlarını inceleyen Hasan Büyükdede, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen yerli ve milli ürünlere yönelik Sanayi ve Teknoloji bakanlığının duyduğu memnuniyeti iletti.

Bozankaya firma sahibi Murat Bozankaya’dan Türkiye’deki raylı sistemler ve elektrikli otobüs sektörünün yaşadığı sorunları ve firmanın gelecek planlarını dinleyen Büyükdede, devletin bu konuya hassas yaklaştığını belirterek planlanan yeni önlemler konusunda bilgilendirmelerini yaptı. Sanayicilerin sorunlarının çözüm önerileriyle ilgili bakanlık bünyesinde devam eden bazı çalışmaların yakın zamanda tamamlanıp açıklanacağının müjdesini veren Hasan Büyükdede “Sanayicinin yanındayız. Ülke olarak hedeflerimize daha da yakınlaşmak için milli birlik içinde Bozankaya gibi ileri teknoloji ile üretim yapan, stratejik ve ülkemiz için öncelikli alanlarda yerli ve milli ürünlere sahip firmalara gerekli tüm desteği vereceğiz.” dedi.

Son Güncelleme: 22.10.2018 17:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
n11.com modadaki gücünü 5in1Canpolat ile büyütüyor
n11.com modadaki gücünü 5in1Canpolat ile büyütüyor
Anadolu Isuzu yeni markası AOS ile Busworld Moskova’da
Anadolu Isuzu yeni markası AOS ile Busworld Moskova’da
Arap İş İnsanları MÜSİAD’da Bir Araya Geldi
Arap İş İnsanları MÜSİAD’da Bir Araya Geldi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim