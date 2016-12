Samsung Gear S3 Türkiye’de satışa sunuldu

Samsung Electronics, göz alıcı ve yenilikçi akıllı saati Gear S3'ü Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sundu. Analog saatlerden ve saat yapım sanatından ilham alarak tasarlanan Gear S3, en gelişmiş mobil teknolojileri tüketiciler ile buluşturuyor. Sahip olduğu göz alıcı tasarımı ve teknolojileri sayesinde akıllı saati, yaşam tarzını yansıtan vazgeçilmez bir aksesuara dönüştürüyor. Samsung Gear S3, farklı yaşam tarzlarına uygun iki dikkat çekici versiyonda sunuluyor. Macera tutkunlarından ilham alan Gear S3 frontier, tasarım ve fonksiyonu harmanlayan dayanıklı tarzıyla güçlü bir dış görünüme sahip. Gear S3 classic ise ikonik saatlerde bulunan minimalist ve zarif tarzı yansıtıyor. Her iki versiyon da ince bir işçilik ile tüm detaylarına büyük bir özen gösterilerek tasarlandı. Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, "Samsung olarak, akıllı saat pazarını yeniden şekillendirecek bir ürünü tanıtıyoruz. Gear S3, teknolojik özellikleriyle tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Tasarımıyla da tüketicilere kolunda zevkle taşıyabilecekleri gerçek bir saat sunuyor” dedi. Türkiye’deki kullanıcıların bir önceki model olan Gear S2’yi çok sevdiklerinin altını çizen Yeğen, “Yeni Gear S3 ile tüketicilere, vazgeçmek istemeyecekleri saat deneyimini yaşatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



Nitelikli ve Dayanıklı Tasarım

Lüks saatlerde bulunan zarif detaylara ve geniş ekranlı bir tasarıma sahip olması nedeniyle diğer akıllı saatlerden farklılaşan Samsung Gear S3, analog saat işçiliğinden ilham alınarak üretildi. Kullanıcılar, çok sayıda sofistike saat arayüzü ve kayış seçeneği* sayesinde, tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre saat deneyimlerini kişiselleştirebiliyor. 16 milyon renge sahip Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliği sayesinde, Gear S3’ün ekranı kararmıyor ve her zaman saati gösterebiliyor. Kullanıcılar, önceden tasarlanmış saat arayüzlerini kullanabilecekleri gibi, kendi tasarımlarını da yapabiliyorlar. 22mm’lik standart kayış boyutuna uygun olması nedeniyle Gear S3, kullanıcılara birçok sayıda kayışı kullanma özgürlüğü sunuyor. Gear S3’ün uzun ömürlü pili ise tek bir şarj ile 3-4 güne varan kullanımı mümkün kılıyor. Şık görünümüne ek olarak Gear S3, IP68 suya* ve toza dayanıklılık standardına sahip. Gear S3 Frontier versiyonu, hareketli yaşam tercihlerine sahip kullanıcıların ihtiyacı düşünülerek, MIL-STD-810G standartlarında dayanıklılık sunuyor. Gear S3’ün her iki versiyonu, çizilmeye karşı dirençli bir ekran sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış Corning Gorilla Glass SR+ ile donatıldı.



Günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı özellikler

Gear S3'ün imzası niteliğindeki döner çerçeve, yeni özellikler ile geliştirildi. Kullanıcılar, Gear S3’ü telefonla eşleştirdiğinde ekrana dokunmadan bir çağrıya yanıt verebiliyor ya da bir alarmı erteleyebiliyor. Buna ek olarak ekran üzerine yazılan mesajlar, otomatik olarak metinlere çevrilebiliyor. Anımsatıcı uygulaması ise kullanıcıların takvimlerini ve yapılacaklar listesi rahat bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor. Gear S3, hoparlör, GPS, barometre ve hızölçer gibi donanımlara sahip. Dahili GPS, kullanıcıların doğru bir şekilde günlük fitness faaliyetlerini izlemesine izin verirken barometre ve hızölçer, kullanıcıların rakım ve atmosfer basıncından hava durumundaki ani değişikliklere, kat edilen mesafeye ve hıza kadar bir çok değişkeni takip etmesine imkan tanıyor. Dahili hoparlör ile de kullanıcılar, sesli mesajlarını etkinleştirebiliyor ve favori müzik parçalarını dinleyebiliyor.



Yerel Uygulamalar

Gear S3 ile uyumlu, 11 binin üzerinde akıllı saat uygulaması bulunuyor. Çok sayıdaki fitness, müzik, haber, oyun ve gezi uygulamaları*, Gear S3 ile birlikte tüketicilere dengeli, sağlıklı ve keyifli bir yaşam vadediyor. Gear S3 ile uyumlu yerel aplikasyon sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Yapı Kredi Bankası ve TEB’in akıllı saat uygulamaları Gear S3 ile bankacılık işlemleri yapma olanağını sağlıyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen GoPro Shutter ve Maestro uygulamaları ise Gear S3’ün yeteneklerini bir adım öteye taşıyor.



Konum Takibi ile zor durumlarda Gear S3 yardımcı oluyor

Tüketicilerin güvenliği düşünülerek tasarlanan Gear S3 ile kullanıcılar, zor bir durum halinde telefonları ellerinin altında değilken bile aile üyelerine, arkadaşlarına veya yardım ekiplerine konum hakkında bilgi veren SOS mesajı gönderebiliyor ve konum takibini etkinleştirebiliyor. Samsung Gear S3 frontier ve classic modelleri 1299TL tavsiye edilen satış fiyatıyla, 2 Aralık tarihinden itibaren Samsung mağazaları, operatörler ve zincir teknoloji marketlerinden temin edilebilecek. Detaylar için http://www.samsung.com/tr/galaxy/gear-s3/ adresini kullanabilirsiniz.