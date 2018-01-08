ŞAHENK ANTALYA'DAKİ OTELİNİ KAPATTI

Türk turizminin yurtdışındaki en önemli temsilcilerinden biri Doğuş Grubu. Güney Avrupa’da yat limanı ve lüks tekne işiyle ilgilenen Doğuş Grubu, bir yandan da satın aldığı ve kurduğu otellerle turizmin bölgedeki güçlü markalarından biri oluyor. Yunanistan’da Hilton, Hırvatistan’da Villa Dubrovnik ve D-Resort Sibenik, İspanya’da Villa Magna, İtalya’da Aldrovandi ve Capri Palace, İsviçre’de Weggis gibi otelleri alan veya ortak olan Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, bir yandan da Türkiye’deki operasyonlarına da devam ediyor.

Ege’deki yatırımlarını artıran Doğuş Grubu’nun en köklü şirketlerinden biri de Alantur Otel olarak biliniyor. 1963’te Doğuş Grubu’nun Kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan Alantur, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. 54 yıllık turizm serüvenini durduran 200 kişinin çalıştığı otelin kapanması, Alantur’un internet sitesinden de duyurulmuştu.



Çavuşesku’yu ağırlamıştı

Şahenk’in kapattığı oteli, Almanya’nın önde gelen turizm şirketlerinden Meeting Point kiralama kararı aldı. Oteli ilk olarak 2025 yılına kadar işletecek olan Alman şirket, önümüzdeki sezonla ilgili de rezervasyon almaya başladı.

350 odalı Alantur, turizm kenti Antalya’nın en köklü tesislerinden. Sadece Türkiye’den değil, Romanya’nın devrik lideri Nikolai Çavuşesku gibi tarihe mal olmuş önemli isimleri de misafir etmiş.

KAYNAK: DÜNYA

