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Sadettin Saran: “Ali Koç'u destekliyorum”

04 Ekim 2017 Çarşamba 12:46
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Saran: “Kimsenin hayallerinizi sınırlamasına izin vermeyin” Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde öğrencilere önemli mesajlar verdi. Saran, öğrencilere hiçbir zaman hedeflerinden vazgeçmemelerini ve olumsuz yönlendirmelere kulak asmamalarını tavsiye etti.

Sadettin Saran: 'Ali Koç'u destekliyorum”
“Risk almaktan korkmayın”
 
Saran konuşmasında öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:
 
“Kimsenin potansiyelinizi ve hayallerinizi sınırlamasına izin vermeyin. Risk almaktan korkmayın. Adım atmaktan korkmayın. Kendinizi bilin, kendi bildiğinizi yapın. Hayatınız boyunca hiçbir şey kolay olmayacak. İş yaşamında fedakarlık, azim ve zaman yönetimi çok önemlidir. İş hayatınızda eşinize, çocuğunuza, işinize, patronunuza, annenize ve babanıza daima vakit ayırabilmelisiniz. Hayat, bir zaman yönetimidir.”
 
Sadettin Saran, Saran Group’un hem yurtiçi hem de yurtdışı faaliyetlerini de anlattı.
 
“Yüzde 100 öz sermaye ile 3000’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz”
 
ABD’ye spor bursu sayesinde gittiğini ve öğrencilik döneminde Amerika’daki yayıncılık anlayışından çok etkilendiğini söyleyen Saran, Türk izleyicisini de bu dünyayla tanıştırmak için ülkesine döndüğünü ve Saran Group’u kurduğunu ifade etti.
 
“S Sport ile en önemli hayalimizi gerçekleştirdik”
 
Altı ay önce yayın hayatına başlamasına rağmen kısa sürede spor izleyicilerinin en çok tercih ettiği kanallardan biri haline gelen S Sport’la ilgili de öğrencilere bilgi veren Sadettin Saran, hedeflerinin kaliteli spor yayıncılığının yanı sıra Türkiye'de spor kültürünü ve sevgisini yaymak olduğunu söyledi.

 
“Her fırsatta spor yapın, zararlı alışkanlıklardan uzak durun”
 
Sadettin Saran, Saran Group’un insan kaynakları politikasında spor yapan ve zararlı alışkanlıklardan uzak duran adayların daha avantajlı konuma geldiğini söylerken Sakarya Üniversitesi öğrencilerine bol bol spor yapmalarını; içki, uyuşturucu ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını da tavsiye etti.
 
“Kongrede Ali Koç’u destekleyeceğim”
 
Saran, öğrencilerin “Fenerbahçe kongre sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz, Ali Koç'un adaylığına nasıl bakıyorsunuz, siz aday olmak istiyor musunuz?” sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:
 
“5 yaşından beri Fenerbahçe Başkanı olmak hayalim... Kongrede Aziz Yıldırım’ın da aday olacağını düşünüyorum. Ama ben Ali Koç'u destekleyeceğim. Ona daha çok teveccüh var. İlle de ben başkan olayım demem. Aslolan Fenerbahçe'dir, Fenerbahçe'nin geleceğidir.”
 
Girişimcilik Zirvesi’nde gerçekleştirilen Saran Medya Paneli’nde ise Radyospor programcıları Sabri Ugan, Orkun Yazgan ve Başak Koç, öğrencilerle bir araya geldiler.
 
Saran Group, geleceğin iş insanlarının kariyerlerine yön verecek etkinliklere destek vermeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.



 
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