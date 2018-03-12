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Sadece ikimiz için…

Gelin ve damat figürlü kahve fincan setiyle aşkla yudumlanan kahveler…

Sadece ikimiz için…

Gelin ve damat figürlü kahve fincan setiyle aşkla yudumlanan kahveler…

12 Mart 2018 Pazartesi 11:09
9914 Okunma
Sadece ikimiz için…

Evlilik hazırlıkları yaparken Jumbo mağazalarına muhakkak uğrayın. 

Yeni evli çiftler için özel olarak tasarlanan gelin ve damat figürlü kahve fincan takımı tam size göre… 
Sevdiğinizle birlikte geçireceğiniz günün başlangıcına, en özel ve keyifli anlara, günün yorgunluğuna birebir eşlik edecek olan mis kokulu kahvelerinizi wedding fincanlar ile taçlandırın.
 Bone porselen malzemesi, altın işlemeli kenar detayları ile wedding kahve seti 2’li olarak satışa sunulmaktadır.
 

Son Güncelleme: 12.03.2018 11:34
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