Sadece ikimiz için…

Evlilik hazırlıkları yaparken Jumbo mağazalarına muhakkak uğrayın.



Yeni evli çiftler için özel olarak tasarlanan gelin ve damat figürlü kahve fincan takımı tam size göre…

Sevdiğinizle birlikte geçireceğiniz günün başlangıcına, en özel ve keyifli anlara, günün yorgunluğuna birebir eşlik edecek olan mis kokulu kahvelerinizi wedding fincanlar ile taçlandırın.

Bone porselen malzemesi, altın işlemeli kenar detayları ile wedding kahve seti 2’li olarak satışa sunulmaktadır.

