Rusya’ya ayakkabı ihracatımızı 5’e katladık

Türkiye’nin Rusya’ya ayakkabı ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara çıktı. Rusya’ya Ocak-Mayıs döneminde yapılan ihracatta da yüzde 96,7 artış kaydedildi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, 2013’e kadar Türk ayakkabı sektörünün en büyük pazarı olan Rusya’ya muhteşem bir dönüş yaptıklarını söyledi. Rusya’daki ekonomik daralma ve ardından gelen uçak krizi nedeniyle pazarda son 3 yılda büyük kan kaybettiklerini hatırlatan Hüseyin Çetin, 2017 ile birlikte ticarette yeni bir sayfa açtıklarını vurguladı. Çetin, şöyle devam etti:

RUSYA PAZARI DERİ VE AYAKKABI SEKTÖRÜ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

“Rusya, Türkiye’nin en büyük komşusu ve en önemli ticari ortaklarından biri. Deri ve ayakkabı sektörü için de Rusya pazarı kritik öneme sahip. Biz ayakkabıda Avrupa’nın en büyük üretim potansiyeline sahip ülkesiyiz ve Rusya en büyük pazarımız. Altın çağımız diyebileceğimiz 2013’te bu ülkeye ayakkabı ihracatımız 129 milyon dolara ulaşmıştı. Ancak Rusya ekonomisindeki daralma ve ardından gelen uçak krizi ile ihracatımız geçen yıl 28,7 milyon dolara kadar geriledi. Neyse ki sektörümüz için sıkıntılı dönem sona erdi. 2017 ile birlikte Rusya’ya ihracatta yeniden yükseliş trendi başladı. Bu yılın ilk 5 ayında 28,6 milyon dolarla neredeyse geçen yılın tamamında yaptığımız ihracat rakamına ulaştık. Mayıs ayında ise kırılması zor bir rekora imza attık. Geçen ay Rusya’ya ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artışla 6,3 milyon dolara yükselttik. Rusya pazarında yakalanan sinerjinin önümüzdeki dönemde ihracata olumlu yansımalarının devam edeceğine ve gelecek yıl 2013’teki 129 milyon dolarlık rekoru kıracağımıza inanıyorum. “

Rusya’ya deri ihracatında da bahar havası estiğini hatırlatan Hüseyin Çetin, yılın ilk 5 ayında bu ülkeye ihracatta yüzde 73 artış olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin Rusya’ya ayakkabı ihracatı

Yıllar ihracat (milyon $)

2012 112

2013 129

2014 112

2015 70

2016 28,7

Türk ayakkabı sektörünün en büyük 10 pazarı (2017 ilk 5 ay)

Ülkeler İhracat (milyon $)

Irak 45,2

Rusya 28,6

Bulgaristan 22,5

Almanya 19,2

Romanya 12,8

Hollanda 10,7

İngiltere 10,4

Cezayir 9,8

İtalya 9,6