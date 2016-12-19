RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde katıldığı bir fotoğraf sergisinde kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Bu sırada salonda bulunan davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı. Ağır yaralanan Karlov saldırının ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.



Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Karlov hayatını kaybetti Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.



Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini "terör saldırısı" olarak niteledi. Büyükelçilerine yönelik silahlı saldırıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söyleyen Zaharova, "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Zaharova, olayın detaylı bir şekilde araştırılması ve suçluların gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini ifade etti.



Saldırgan etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğradığı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezine operasyon düzenlendi. Karlov'u yaraladıktan sonra binanın ikinci katına çıktığı öğrenilen saldırgan ile özel harekat polisleri arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren çatışmanın ardından saldırgan etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alıyor.



Vladimir Putin bilgilendirildi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıya uğraması konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Rus basınına açıklama yapan Peskov, "Başkan Putin'e bilgi verdik. Bilgileri kontrol ediyoruz." dedi. Peskov, "Putin, Dışişleri Bakanı ve istihbarat birimleri başkanlarından rapor almayı planlıyor." ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Karlov'un silahlı saldırıya uğraması konusunda Türk makamları ile temas halinde olduklarını, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak olay yerine geldi

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Karlov'a yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, delil toplama çalışmalarını koordine etmek üzere olay yerine geldi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Kodalak'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ile nöbetçi savcının da eşlik ettiği bildirildi.



Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin ilgili bakanlardan bilgi aldı. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgelere göre, Başbakan Yıldırım, Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere diğer ilgili bakanlardan bilgi aldı.



ABD yönetiminden kınama

ABD yönetimi, Karlov’un silahlı saldırıya uğramasına ilişkin, “Kaynağı ne olursa olsun bu şiddet eylemini kınıyoruz." açıklamasını yaptı.



Karlov, 2013 yılından bu yana Türkiye'de görev yapıyordu

Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2013 yılından bu yana Ankara'da görev yapıyordu. Moskova'da 1954 yılında doğan Karlov, 1976'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden, 1992 yılında ise Diplomasi Akademisi'nden mezun olarak yüksek öğrenimini tamamladı. Karlov, 1976'dan beri diplomatik alanda çalışmalarını sürdürüyordu. SSCB, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatının yanı sıra yurtdışı temsilciliklerinde, özellikle 1976-1981 ve 1984-1990 yıllarında SSCB'nin Kuzey Kore'deki büyükelçiliğinde, 1992-1997 yıllarında da Rusya'nın Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğinde farklı görevlerde çalıştı. Karlov, 2001-2006 döneminde ise Kuzey Kore'de büyükelçi olarak görev yaptı. Karlov, 2007-2013 döneminde de ülkesinin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Büyükelçi Karlov, 2013 yılının Temmuz ayından bu yana Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görevini sürdürüyordu. Korece ve İngilizce bilen Karlov, evli ve bir çocuk babasıydı.

Anadolu Haber Ajansı