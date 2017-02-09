RUSYA’DAN AĞAOĞLU’NA “KIRIM’A YATIRIM” DAVETİ

Ağaoğlu Rusya’nın daveti üzerine Kırım’da yatırım fırsatlarını inceliyor. Yapılan görüşmeler üzerine Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Andrey Melnikov Bakanlığın resmi sitesinde; “Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında Kırım’daki inşaat projelerinin Türk şirketler tarafından hayata geçirilmesinde her türlü yardıma hazırız" açıklamasında bulundu.

Daveti yapan Rusya Federasyonu Kırım daimi temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Dr. Georgy L. Muradov ile görüşen Ağaoğlu Şirketler Grubu İş Geliştirme Grup Başkanı Burak Kutluğ; “Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı düzeyinde yapılan görüşmelerde gelişen Türkiye ve Rusya ilişkilerine paralel olarak bölgedeki ticari gelişme ve faaliyetler ile Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun Türkiye’deki tecrübe ve birikimlerini Rusya ve Kırım özelinde özellikle inşaat, enerji ve sanayi gibi alanlarda nasıl yansıtılabileceği gibi konuları değerlendirerek çeşitli projeler üzerinde görüştük. ” dedi.

Konu üzerine açıklamada bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu; “ Gelen davet üzerine ekibimiz Kırım’a giderek çalışmalarda bulundu. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek Kırım’daki yatırım fırsatlarını konuştular. Kırım heyeti yatırım için çok hevesli. Bizde inşaat ve enerji konularında yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz” dedi.