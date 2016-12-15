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RTÜK'TEN AYRIMCILIĞA CEZA

15 Aralık 2016 Perşembe 09:38
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RTÜK, Show TV'de yayınlanan "Evleneceksen Gel" adlı programda Romanları küçük düşüren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle müeyyide uygulanmasını kararlaştırdı

RTÜK'TEN AYRIMCILIĞA CEZA
ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'deki "Evleneceksen Gel" adlı programda Roman vatandaşları küçük düşüren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle kanala müeyyide uygulanmasını kararlaştırdı. RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul, 13 Aralık'ta yaptığı toplantıda, Show TV'de yayınlanan "Evleneceksen Gel" programında, Roman vatandaşları temsil ettiğini iddia eden bir katılımcının sürekli Roman vatandaşları rencide edecek şekilde davranışlar sergilemesine ilişkin şikayetleri ele aldı. Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki "Irk, renk, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünün ihlali sebebiyle Show TV'ye ceza verdi. Bunun yanı sıra aynı program için, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "Türkçenin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükümlerini ihlalden de müeyyide uygulanması kararlaştırıldı.  Kararlar oy birliğiyle alındı.

Adnan Oktar'ın program yaptığı kanala ceza
Üst Kurul, toplantıda ayrıca kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar'ın A9 TV kanalında yayınlanan bir programda, "Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerinin, terör örgütü PKK tarafından yapıldığı ve DEAŞ'ın üzerine yıkılmak istendiği, örgüt üyelerinin öldürülmesinin haram olduğu ve örgütün fikirsel sorunu varsa bunun Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan ve Kur'an-ı Kerim'den sonra temel kaynak olan Buhari, Müslüm, Tirmizi ve Nesai gibi temel hadis kitaplarından kaynaklandığı ifadeleri kullanılarak bu temel eserler ile Diyanet İşleri Başkanlığının töhmet altında bırakılması" konusunu ele aldı. Bu kapsamda, DEAŞ’ı masum göstermeye yönelik yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "… Terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, …" hükmünü ihlalden A9 TV kanalına müeyyide uygulanması kararlaştırıldı. 


Anadolu Haber Ajansı
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