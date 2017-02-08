“ROTA”YI 240 AY VADEYE ÇEVİRDİ

Kartal’da, kesintisiz adalar manzarasına hakim bir noktada konumlanan Rotamavi’de 240 ay vadeli konut satışları başladı.

APG İnşaat tarafından inşasına devam edilen projede 60 aya yüzde 0, 120 aya yüzde 0,45, 240 aya ise yüzde 0,79 vade farkıyla konut kredisi kullanılabiliyor.

Bölgenin en gözde projeleri arasında yer alan Rotamavi’de dairelerin fiyatları ise 320 bin TL’den başlıyor. Yüzde 5 peşinatla dairelerin alıcı bulduğu proje yüksek yatırım değeriyle de dikkat çekiyor.





TÜM DAİRELER DENİZ MANZARALI

193 üniteden oluşan projede; 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 4 tip daire seçeneği sunulurken, bahçeli büyük teraslı daireler ile özel loft daireler de yer alıyor. Dairelerde maksimum kullanılabilir alan sağlanırken, tamamı güney cepheli olması da projenin en önemli ayrıcalıkları arasında.

Tüm dairelerin deniz manzarasına cepheli olduğu projede 1+1’ler 62 ile 80 metrekare, 2+1’ler 90 ile 123 metrekare arasında değişirken, 3+1’ler 153 metrekare ve 4+1’ler 280 metrekare büyüklüğe sahip.

1+1 loft daireler 115 metrekare, 2+1 loft daireler 143 ile 158 metrekare, 3+1 loft daireler 278 ile 347 metrekare ve 4+1 loft daire ise 280 metrekare büyüklüğünde. Yüksek standartlarda bir yaşam vadeden Rotamavi, konumuyla da değer kazanıyor. E-5 Otoyolu’na 2, sahil yoluna 5 ve TEM’e 7 dakika uzaklıkta olan proje, bölgenin en değerli noktasında yer alıyor.



Kartal’ın gözde projelerinden olan Rotamavi’de teslimler Eylül ayında yapılacak.