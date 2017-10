Renault Grubu’ndan yeni stratejik plan

Paris, 7 Ekim 2017 – Renault Grubu, bugün altı yıllık yeni planı Drive The Future’ı açıkladı. Renault Grubu’nun herkes için, bugün ve yarın sürdürülebilir hareketlilik vizyonuna uygun olan Drive The Future planı, bu altı yıl boyunca şirketin 70 milyar Avro’nun üzerinde yıllık gelir, %5’lik büyüme ile %7’den fazla işletme marjı ve her yıl pozitif nakit akışı elde etmesini sağlayacak. Bu plan kapsamında önümüzdeki 6 yıl boyunca Ar-Ge’ye 18 milyar Avro’luk yatırım yapacak olan Renault Grubu, toplamda 12 elektrikli araç modeliyle elektrikli araç kategorisinde liderliği hedefliyor.

Drive The Future planı kapsamında Renault Grubu; hafif ticari araç ve yeni sıfır emisyonlu elektrikli araçlar da dahil olmak üzere, ürün yelpazesini genişletmesi ve başarısını küresel satış ağına dayandırması sebebiyle, 2016 yılında gerçekleşen 3.47 milyon birim araç satışına kıyasla, önümüzdeki 6 yıl boyunca araç satışlarının %40’tan fazla bir büyümeyle 5 milyonun üzerinde olacağını tahmin ediyor. Planın ayrıca finansal disiplini ve maliyet etkinliği korurken Ar-Ge’ye ve dünyanın en büyük otomotiv ittifakı olan Renault-Nissan-Mitsubishi olmak üzere küresel ölçek ekonomilerine de kaldıraç etkisi yaratması bekleniyor.

Drive The Future planı, Renault Grubu’nun son planı olan ve rekor bir büyüme ve işletme karıyla sonuçlanan, Nissan İttifakı’nda elde edilen ortak kazançları artıran, bölgeleri güçlendiren, ürün karışımını ve Avrupa’daki sıfır emisyonlu araçlarda liderliği artıran Drive the Change’in attığı sağlam temeller üzerine inşa edilecek.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Renault Grubu, bugün geleceğe güvenle bakan, sağlıklı ve kârlı bir global şirket. Drive The Future, önemli bölgelerdeki ve ürünlerdeki yatırımlardan fayda sağlayan güçlü ve sürdürülebilir büyüme ortaya koymakla, İttifak kaynaklarında ve teknolojilerinde kaldıraç etkisi yaratmakla ve maliyet konusundaki rekabet gücümüzü artırmakla ilgili. Renault çalışanları tarafından da desteklenen bu yeni plan, hızla değişen endüstrideki inovasyon ve büyüme potansiyelimizi açığa çıkaracaktır.”

Planın kilit unsurları aşağıdaki gibi:

Dünya çapında kârlı büyüme:

3 adet sonradan eklenenler de dahil olmak üzere 21 yeni araç

Renault ve AVTOVAZ (Lada) yatırımları sayesinde Rusya’da artan varlık

Çin’de artan fırsatlar, elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlarda yeni stratejik ortak girişimler

Brezilya, Hindistan, İran’da büyüyen pazar fırsatları

Büyümeyi desteklemek için ittifak ölçeği ve teknolojileri:

Plan süresince 4,2 milyar Avro Monozukuri tasarrufu

Ortak platformlar - Renault Grubu araçlarının % 80’i

Ar-Ge Yatırımları - altı yılda İttifak’ın çarpıcı etkisiyle 18 milyar Avro

Temel pazarlarda internete bağlı %100 araç

15 otonom model

Yeni mobilite hizmetleri - Planın sonuna kadar araç paylaşımı, robot taksi hizmetleri

Renault Grubu’un temel varlıklarının yanı sıra

Hafif ticari araç serisini globalleştirme; en başarılı dünya aktörü olma

Grubun başarılı global erişim alanını genişletme

Elektrikli araçlarda liderlik - 8 yalnızca elektrikli araç modeli, 12 elektrikli model

RCI Banka and Hizmetleri- müşteri sadakati ve bağlantılı ve mobilite hizmetlerin yaygınlaştırılması

Drive The Future’ın şirketin her bölümünde dijitalizasyona, yeni yeteneklerin işe alımına ve becerilerinin geliştirilmesine yatırım yapması bekleniyor. Planın, endüstriyel rekabetçiliği artırması, şirketin karbon ayak izini azaltması ve sürdürülebilirliği geliştirmesi tahmin ediliyor.Basın Bülteni