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Reina katliamcısı yakalandı

17 Ocak 2017 Salı 02:14
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Ortaköy'deki Reina kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen terörist, İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.

Reina katliamcısı yakalandı
Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi. 
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