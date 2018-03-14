REHAU, Avrasya Pencere Fuarı’nda enerji verimliliğine odaklanan çözümleriyle fark yarattı

54 ülkede 170’den fazla merkezde faaliyet gösteren ve kurulduğundan bu yana kendi uzmanları tarafından geliştirilen ürünleriyle kaliteden ödün vermeyen REHAU, Avrasya Pencere 2018 Fuarı’nda yenilikçi çözümleriyle yer aldı.



REHAU, yüksek teknolojiye sahip ürünlerini tanıttı

Standart pencerelere göre yüzde 50 daha yüksek ısı yalıtımıyla öne çıkan SYNEGO kaldırmalı sürme kapı sistemleri ve yüksek teknolojiye sahip GENEO ve NEFERIA pencere sistemlerini fuar kapsamında tanıtan REHAU, yüksek kaliteli ürünleriyle sürdürülebilir bir geleceğe olanak sağlıyor.



Yüksek enerji verimliliği ile ön plana çıkan SYNEGO, maliyetleri düşürmeyi mümkün kılıyor. Aynı zamanda yaşam alanlarına maksimum düzeyde ışık girişi ve geniş manzara görünümü sağlayarak; mimari projelerde fark yaratıyor. Düşük ağırlığına rağmen mükemmel bir sağlamlık garanti eden SYNEGO kaldırmalı sürme kapı sistemleri, kullanım kolaylığıyla ev sahiplerinin aradığı tüm özellikleri barındırıyor. Ayrıca piyasadaki standart pencerelere göre farklı özellikler taşıyan GENEO ise sayısız inşaat projesi için ilk tercih olarak kullanılıyor. Yüksek teknolojiye sahip RAU-FIPRO malzemesi ile dikkat çeken GENEO, profili çok sağlamlaştıran elyaf bileşimli yapı sayesinde sağlamlık için gerekli olan destek sacları uygulamalarının yüzde 90’ını ortadan kaldırıyor. NEFERIA ise mimari projelerde şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.



REHAU, yenilikçi ürünleriyle Avrasya Pencere Fuarı’nda öne çıktı

Dünyanın en prestijli Pencere fuarlarından biri olan Avrasya Pencere 2018 Fuarı’nın REHAU açısından oldukça verimli geçtiğini belirten REHAU Pencere ve Kapı Sistemleri Satış Direktörü İnanç Tüzüner, “Dört senedir katıldığımız bu fuardan, beklentimizin üzerinde olumlu geri dönüşler aldık. Yeni siparişler alarak değerli iş bağlantıları oluşturma fırsatı yakaladık. Fuar boyunca bizlerle birlikte olan, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, bayilerimize, dostlarımıza ve REHAU’ya ilgi duyan, REHAU ile iş ilişkisi kurmak amacıyla bizleri ziyaret eden tüm sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.” dedi.