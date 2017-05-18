Rahat Taşınan, Akıllı Şarj Özellikli Yeni Şarj Ünitesi

Üzerinde beş adet USB girişi olan ürün, akıllı şarj teknolojisine sahip. Bağlanan cihazın pil yapısını otomatik olarak algılayıp buna uygun akım sağlayan UP525, farklı nitelikteki ve pil yapısındaki cihazları güvenli ve hızlı şarj edebiliyor. Akıllı şarj özelliği sayesinde yüzde 65 daha hızlı şarj yapabilen ürün, şarj süresinden yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Normal şartlarda bir iPhone 6S 4.2 saatte tam şarj olurken, TP-Link UP525 ile bu süre 2.4 saate iniyor.

Siyah, yuvarlak ve şık bir kasası olan üründe beş adet USB girişi arasında geniş boşluk bulunuyor. Bu sayede UP525’e farklı boyuttaki cihazlar aynı anda rahatlıkla bağlanabiliyor; yer sorunu olmuyor. Evrensel uyumluluk özelliği sayesinde ürüne çok farklı pil yapılarına sahip ürünler bağlanabiliyor ve şarj oluyor. Ürün Android, iOS ya da Windows uyumlu tablet bilgisayarlardan akıllı saatlere değin geniş bir ürün yelpazesine destek veriyor. Akıllı şarj teknolojisi sayesinde küçük pile sahip olan giyilebilir cihazlar da, büyük pille çalışan tablet bilgisayarlar da UP525 ile şarj edilebiliyor.

UP525’in güvenlik korumaları da son derece gelişmiş. Çift, büyük hava akımı kanatları sayesinde aşırı ısınmaya karşı korunan üründe aynı zamanda kısa devre, aşırı güç, elektrostatik deşarj, güç dalgalanması ve yüksek gerilim gibi risklere karşı koruma sağlanmış. Güvenli ve kolay kullanımlı bu ürünün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı 119 TL + KDV olarak açıklanıyor.

15 Mayıs 2017 – Ağ çözümleri alanında dünyanın lider üreticisi TP-Link®, son yıllarda satışa sunduğu teknolojik aksesuarlarla da dikkat çekiyor. Bunlar arasında yer alan şarj ünitesi (USB hub) ailesine yeni bir model daha eklendi. TP-Link UP525 model çoklu şarj ünitesi, küçük, yuvarlak ve rahat taşınan bir tasarıma sahip.