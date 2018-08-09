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PTT’DEN BANKACILIKTA DEV ATILIM: PTT POS

PTT’DEN BANKACILIKTA DEV ATILIM: PTT POS

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:56
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PTT’DEN BANKACILIKTA DEV ATILIM: PTT POS

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) bankacılık alanındaki atılımlarına hız kesmeden devam ederek bu sektördeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Türkiye’de başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve başka hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılayan PTTBank, hayatı kolaylaştıran Pttmatik, Pttkart gibi hizmetlerine PTT POS’u da ekliyor. Bu hizmet ile üye işyerlerinde Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartları ile PTT POS cihazları üzerinden alışveriş yapılabilecek.

KARAR RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

PTT A.Ş.’ye “üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine” dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı, 7 Ağustos 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar kapsamında PTT POS Üye İşyeri Sistemi devreye alınarak üye işyeri kabulüne başlanacak. Bununla birlikte EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların üye işyerlerine satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu cihazlara PTT POS bankacılık uygulamasının yüklenmesinin ardından üye işyerleri bu hizmetten yararlanabilecek. Böylelikle, Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartları ile EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden alışveriş yapılabilecek.

ÜYE IŞYERLERINE SAYISIZ AVANTAJ SUNUYOR

PTT POS Üye İşyeri Sistemi’nin sunduğu pek çok avantaj bulunuyor. Üye işyerlerinden hesap işletim ücreti alınmaması, üye işyerlerine oldukça uygun bloke gün sayıları ve komisyon oranları sunulması, PTT ürünlerinde üye işyerlerine yönelik kampanyalar ve indirimler düzenlenmesi, üye işyerlerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların satışı için özel kampanyalar yapılması gibi uygulamalar bu avantajlar arasında yer alıyor.

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