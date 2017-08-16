PORLAND'DAN MİNİMALİST BİR TASARIM

Sade tasarımlar ile dekorasyonuna renk katmak isteyenler için şık bir alternatif olan Copper Line serisi; El işçiliğinin yanı sıra Porland’ın özel reçetesi ile üretilen Alumilite porselen yapısına bakır renginin işlenmesi ile de geleneksel çizgisini koruyor.

Porland’ın, el yapımı ve seri üretimi birleştirerek modern formlarda ürettiği Copper Line serisi; günlük kullanıma uygun farklı ölçülerde düz tabak, çukur tabak, kase, kupa, ile çay ve kahve fincanından oluşuyor.

Copper Line serisini ve dekorasyonunuza renk katacak Porland ürünlerini yakından incelemek için sizleri, Porland Mağazaları ve online alışveriş mağazası porland.com.tr’ye davet ediyor.

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