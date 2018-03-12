Popy Car İle Yepyeni Bir Otomobil Deneyimi

Bireysel araç kiralamada İstanbul’da; Ümraniye, Üsküdar, Kavacık ve Beşiktaş olmak üzere dört noktada kolay ve hızlı teslimat hizmeti veren Popy Car, kullanıcılarının seyahat rotalarına rahatlık sağlamak için; büyük şehirlerden İzmir, Ankara’da da hizmet veriyor.

Kullanmak, deneyimlemek istediğiniz araçları Popy Car’dan teslim yeri ve tarihlerini belirterek, bütçenize, zevkinize uygun seçiminiz ve tercihinize göre dilerseniz şoför alternatifi ile kiralayabiliyorsunuz. Tüm bakımları eksiksiz yaptırılmış en yeni otomobillerden oluşan filosuyla, müşterilerine yolculuklarında sorunsuz eşlik eden Popy Car, 77 TL’den başlayan fiyatlarla farklı segmentlerde araçlarıyla uygun ve kolay kiralama avantajları sunuyor.