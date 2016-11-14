Plantronics’in yeni gözdesi; BackBeat PRO2

Kablosuz kulaklıklar artık tüketicilerin yeni trendi. Her yıl artış gösteren kablosuz kulaklık pazarı da bu trendin önemli bir göstergesi. Pazarın önemli oyuncularından Plantronics’in son olarak geliştirdiği BackBeat PRO2, üstün performansı ile kesintisiz 24 saat kullanım imkanı sunuyor. Özellikle pil ömrü ile ön plana çıkan BackBeat PRO2’de 3,5 jak girişli kablosuyla müzik dinlemeye veya film izlemeye kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip BackBeat PRO2, 100 metrelik kapsama alanına sahip. Aynı anda iki cihaza birden bağlanabilen BackBeat PRO2 ile telefonunuza gelen çağrıları da cevaplayabiliyorsunuz. Üstelik BackBeat PRO2, gürültü engelleyen mikrofonu sayesinde karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor.



Hem daha küçük hem daha hafif

BackBeat PRO2, BackBeat PRO’ya göre yüzde 35 daha küçük. Pil ömrü ile BackBeat PRO2’yi tüm gün dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üstün özellikleriyle piyasadaki çoğu kulaklıktan sıyrılan BackBeat PRO2 yaklaşık 289 gram ağırlığı ile BackBeat PRO’dan yüzde 15 daha hafif. Özellikle basları daha iyi duymanızı sağlayacak BackBeat PRO2, özel dizaynı sayesinde kulağa tam oturan bir açıya sahip. Aktif gürültü engelleyici özelliğini de görebileceğiniz ürün, dış sesleri izole ederek dinlediğiniz müziğe, izlediğiniz filme veya telefon görüşmenize tam konsantrasyon sağlıyor. Uzun süreli kullanımlarda da konforundan taviz vermeyen BackBeat PRO2’nin hafif yapısı sayesinde kulağınızda veya boynunuzda varlığını hissetmeyeceksiniz. BackBeat PRO2, kalan pil seviyesini, ses seviyesini, bağlantı durumunu 12 farklı dil seçeneği ile kulağınıza fısıldıyor. Plantronics’in özel üretim BackBeat PRO2 SE modeli ise farklı bir alternatif oluyor. Daha açık tonlarda dizayn edilen BackBeat PRO2 SE, özel sert taşıma kutusuyla kulaklığı olası darbelerden korumaya yönelik geliştirilmiş. NFC özelliği ile BackBeat PRO2’den farklılaşan BackBeat PRO2 SE, ilk bağlantı için NFC destekli telefonlara bir kez temas ettirmeniz yeterli. BackBeat PRO2 ve BackBeat PRO2 SE’yi, D&R mağazalarında, seçkin telefon bayiilerinde ve hepsiburada.com’da bulabilirsiniz.



Plantronics BackBeat PRO2’nin satış fiyatı 999 TL’dir.



Plantronics BackBeat PRO2 SE’nin satış fiyatı 1099 TL’dir.