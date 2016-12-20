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Plantronics rekabetin ateşini kulaklıklarına taşıdı

20 Aralık 2016 Salı 14:04
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Oyun oynamanın keyfini maksimum seviyede yaşamak isteyenlerin çözüm ortağı olan Plantronics, yeni oyun kulaklığı RIG 515HD LAVA ile oyuncuların ilgi odağı olacak. RIG serisinin yeni oyuncusu olan RIG 515HD LAVA, kırmızı detaylarla oyunlardaki rekabeti tasarımına taşıyor

Plantronics rekabetin ateşini kulaklıklarına taşıdı
Son yıllarda gelişen oyun pazarında kaliteli oyun kulaklıklarıyla önemli bir konuma sahip Plantronics, RIG serisinin devamı niteliğindeki RIG 515HD Lava ile oyun dünyasındaki rekabeti artıracak. HD ses kalitesindeki RIG 515HD Lava model oyun kulaklığı; kişisel bilgisayarlarda kolaylıkla kullanılabiliyor.  ESL tarafından desteklenen RIG 515HD Lava model kulaklık, oyunlara konsantre olmanızı kolaylaştırıyor. Tasarımı, işlevselliği ve sunduğu imkanlar ile bir oyuncunun istediği tüm özellikleri tek bir kulaklıkta bulabileceğiniz RIG 515HD Lava, yüksek ses destekli üç boyutlu Dolby 7.1 surround ses desteği ile en ufak çıtırtıyı bile fark edebileceksiniz. Ayarlanabilir kafa bandı ile uzun süreli kullanımlarda dahi kulağı yormayan ergonomik yapısı RIG 515HD’nin tercih edilebilirliğini artırıyor. Rekabetçi karşılaşmalarda rahatlığı ve hafifliği ile rakipleriniz karşısında bir adım önde olmanızı sağlayan Plantronics RIG 515HD Lava’nın hareketli mikrofonu ve sökülebilir kabloları da dikkat çeken özellikleri arasında. Adeks, Hepsiburada.com, Teknobiyotik.com, D&R mağazalarınızda bulabileceğiniz RIG 515HD Lava satış fiyatı; 399 TL’dir.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda.  Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.
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