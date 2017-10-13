PIRELLI MÜHENDİSLERİ YENİ HYUNDAI i30 N İÇİN ÖZEL BİR P ZERO GELİŞTİRDİ

Hyundai Performance N, i30 N için özel olarak geliştirilen P Zero’nun tanınması amacıyla lastik yanağına ‘HN’ işareti ekledi. Özel lastik, Pirelli’nin Mükemmel Uyum stratejisinin bir başka örneği olma niteliğini taşıyor. Bu yaklaşımı esas alan Pirelli mühendisleri, belirli bir otomobilin teknik gerekliliklerine ve özelliklerine göre en hassas şekilde ayarlanan lastikler geliştirebiliyor. Bu strateji, şirketin orijinal donanımda, özellikle premium ve prestij segmentlerinde dünyanın pazar lideri olmasını sağlamış bulunuyor. Hyundai Performance N ile işbirliği ile Pirelli’nin etkileyici portföyüne tanınmış bir otomotiv üreticisi daha eklenmiş oluyor.

Hyundai Motor’un N serisindeki ilk yüksek performans otomobili olan i30 N, yeni nesil i30 platformu üzerinde sıfırdan geliştirildi. i30 N, gerek günlük yaşamda yollarda, gerekse pistlerde maksimum sürüş keyfi sunmak için tasarlandı.

Hyundai Motor, inovasyondan ödün vermeyen ve gücünü teknolojiden alan yüksek performanslı otomobillere yönelik artan müşteri taleplerine i30 N ile yanıt veriyor. Avrupa genelinde 2017 sonlarında lanse edilmesi planlanan yeni i30 N, bir performans otomobili kullanırken sportif dinamikleri deneyimlemek isteyen kişilere hitap ediyor.

Hyundai’nin ‘Keyfini Sürün’ temasının üç temel taşına dayanan i30 N, virajlardaki ustalığını ve yarış pisti yeteneklerini kanıtlamış bir günlük spor otomobili olarak tanımlanıyor.

i30 N, virajları çok seviyor. Otomobildeki ‘N’ logosu, bir şikanı simgeliyor. Yarış pistlerindeki bu özel virajlarda i30 N maksimum yol tutuşu sergilerken mükemmel bir sürüş hissi yaratıyor. Güçlü 2.0-litre turbo şarjlı motor, maksimum 275 PS ve 353 Nm tork (‘Overboost’ fonksiyonuyla 378 Nm tork) değerlerine ulaşabiliyor.

Günlük kullanıma uygun bir spor otomobil olarak hafta içinde işe giderken konfor sunan i30 N, hafta sonu pistte performansını gösterebiliyor.

Aracın geliştirilmesinde dayanıklılık ve yarış pisti performansı dikkate alınan iki önemli unsur oldu. Dayanıklılık testleri kapsamında i30 N, Nürburgring’deki Nordschleife parkurunda 10.000 km yol yaptı.

Otomobilin çok yönlü olması, her türlü yol şartlarında güvenlik ve performans açısından en yüksek standartları gerektiriyor. Pirelli mühendisleri de bu beklentilere yanıt vermek için P Zero’nun özel bir versiyonunu geliştirmiş bulunuyor.

Basın Bülteni