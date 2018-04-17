PIRELLI’ den 2. nesil bayilerine genç yıldızlar projesi

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Türkiye’deki ikinci nesil bayileri için “Young Stars” (Genç Yıldızlar) Projesi’ni hayata geçirdi. Geçtiğimiz aralık ayında Barkef Kuruç bayisinin 50. yılını kutlayan Pirelli, Türkiye pazarı için özel geliştirilen Young Stars Projesi ile önde gelen bayilerinin genç nesilleri ile prestij ve premium stratejisini geleceğe taşımayı hedefliyor.



Pirelli Türkiye’nin hayata geçirdiği Young Stars Projesi’nde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yaşları 23 ile 34 arası değişen 12 yeni jenerasyon Pirelli bayisi yer alıyor. Proje kapsamındaki bayiler Ankara, Antalya, Batman, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin şehirlerinde yer alıyor.



Young Stars Projesi kapsamında, Pirelli birçok etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bunlardan ilkinde, 12 yeni jenerasyon Pirelli Bayisi’nden oluşan ekip, Pirelli yöneticileri eşliğinde İtalya’ya gitti. 3 günden oluşan etkinliğin her ilk günü şirketin vizyonu, ikinci gün ise teknolojisine, 3 gün ise vizyon ve teknolojinin pazara yansımasına yönelik bayileri bilgilendirecek şekilde kurgulandı.



Pirelli’nin Vizyonunu Alberto Pirelli’den Dinlediler

Milano’da keyifli bir şehir turu ardından İnter Napoli maçını izleyen Pirelli’nin genç yıldızları, programın ikinci gününde Alberto Pirelli bir araya geldiler. Pirelli’nin marka değerini, mirasını ve geleceğe yönelik prestij stratejisi ile beraber Türkiye pazarındaki hedeflerini anlatan bir sunumun ardından Milano’daki Pirelli bayilerinden “Greco Gomme” ziyaret edildi. Günün sonunda Torino’ya hareket eden ekip etkinliğin üçüncü gününde Pirelli’nin Settimo Torinese’deki fabrikasını ziyaret etti. Programın son gününde ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda Pirelli’yi tercih eden en Prestijli ve Premium otomobil markalarının ve Pirelli’nin standı ziyaret edildi.



Young Stars Projesi Türkiye’ye Özel Olarak Geliştirildi

Pirelli’nin Young Stars Projesi ve İtalya’da gerçekleşen etkinlik üzerine açıklamalarda bulunan Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, “Türkiye’ye özel olarak geliştirilmiş olan Young Stars Projesi, Pirelli bakış açısını ve vizyonunu yeni nesil lastik satıcılarına entegre etmeyi amaçlayan bir projedir. Markamızla beraber uzun yıllardır, yeri geldiğinde nesillerdir iş birliğini sürdüren yetkili satıcılarımızın yeni nesil temsilcileri ile, Pirelli markasının kaynağı olan İtalya’ya seyahat gerçekleştirdik. Burada seyahatle en büyük amacımız onları 140 yıllık Pirelli marka yolculuğumuza götürmek, onları bu serüvene ortak etmek, vizyon ve bakış açısını aktarabilmekti. Böylece de bu yolculuğumuzun uzun yıllar sürmesini sağlamaktı. Bunu da başarı ile gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum” dedi.