Peugeot, çok kullanışlı ve lüks bir gıda aracı daha tasarladı

Peugeot Design Lab tarafından özel olarak tasarlanan ve akıllıca uygulanan mimari sayesinde mobil midye aracı hareket halindeyken kompakt boyutlarıyla rahat bir kullanım sunuyor. Araç sabit dururken midye tezgahı aracın arka kısmından çıkıyor ve son derece kullanışlı bir alan kullanıma sunuyor. Aracı kullanan kişi tezgahı gizlendiği yerden sadece birkaç dakika içinde zahmetsiz bir şekilde çıkartabiliyor. Proje için kullanılan yeni Peugeot Expert, midye tezgahı kapalıyken 4,96 metre uzunluğa ve 1,9 metre yüksekliğe sahip ve bu boyutlarla kapalı kat otoparklar da dahil herhangi bir yere rahatlıkla park edilebiliyor. Tasarımcılar evye, buzdolabı, depolama alanları, su ısıtıcısı ve katlanabilir tezgahı 5.8 m3 kullanılabilir alan içine sığacak şekilde tasarladı.



Yeni Peugeot Expert’in arka kısmına Peugeot Design Lab tarafından entegre edilen seyyar midye tezgahı geleneksel olarak midye üreticileri tarafından kullanılan malzemelerden esinlenerek; paslanmaz çelik, taş tezgah ve ahşaptan üretildi. Gillardeau® midyeleri üç ila beş yıl arasında süren bir ekim döneminin sonucunda elde ediliyor. Midyeler bu süre içerisinde son derece dikkatli bakılıyor ve özenle saklanıyor. Kabukları lazer ile mühürlü olup özel üretimin ve ayrıcalığın garantisini temsil ediyor. Uzmanlar, etli, lezzet vaat eden kavisli formlarına bayılıyor. Kurucunun kızı Marcelle Gillardeau, yirminci yüzyılın ilk yıllarında enerji, istekle şirket için çok çalıştı.

Peugeot Design Lab ekibi, yeni ve daha kişisel bir müşteri deneyimi yaratmak amacıyla Gillardeau için mobil bir midye barı tasarladı. Midyeci ve tezgah, tıpkı sushi bar örneğinde olduğu gibi müşterilerle aynı hizada olup, müşterilerin hazırlanma aşamasını rahatlıkla görmesine imkan tanıyor. 'Meilleur Ouvrier de France' tarafından eğitilen midyeci, Gillardeau® istiridyelerini hazırlarken ihtiyacı olan tüm alet edevat elinin altında olacak şekilde konumlandırılıyor. Özel olarak tasarlanan çalışma alanı sayesinde midyecinin çalışma alanı her daim temiz kalıyor.