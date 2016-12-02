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PETDER – OMSAN İşbirliği 5 Yıl Daha Devam Edecek…

02 Aralık 2016 Cuma 11:59
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OMSAN Lojistik, 30 Kasım 2016 tarihinde törenle imzalanan sözleşme kapsamında, önümüzdeki 5 yıl boyunca Petrol Sanayi Derneği (PETDER) için atık motor yağlarının toplanması, taşınması ve lisanslı tesislere teslim edilmesi hizmetlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

PETDER – OMSAN İşbirliği 5 Yıl Daha Devam Edecek…
PETDER tarafından başlatılan “Atık Yağların Yönetimi” projesine, 2006 yılından itibaren nakliyeden sorumlu iş ortağı olarak destek vermekte olan OMSAN, bu desteği 2021 yılı sonuna kadar sürdürmeye devam edecek.

OMSAN; PETDER adına 5 yıl boyunca, atık yağ üreticilerinden atık yağların toplanıp İZAYDAŞ, çimento fabrikaları, geri dönüşüm  ve bertaraf tesislerine taşınması hizmetini Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Yönetmeliği’ne uygun lisanslı ve özel ekipmanlı 11 tanker ve 23 sürücü ile gerçekleştirecek.
Törende PETDER adına sözleşmeye imza atan PETDER Genel Sekreteri Niyazi İLTER, OMSAN’ın 2006 yılından itibaren gerçekleştirmekte olduğu taşımalarda gösterdiği özeni bundan sonra da sürdüreceğine dair inançlarının tam olduğunu, bu nedenle yola OMSAN ile devam etme kararı aldıklarını belirtti. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan KESKİN ise Avrupa Tedarik Zinciri Mükemmellik Ödülleri Yarışması’nda Avrupa’nın en başarılı 5 çevreci lojistik projesinden biri olarak seçilen bu projede, PETDER’in OMSAN ile yola devam etmeyi kararlaştırmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.
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