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Paşabahçe Mağazaları’ndan Anneler Günü’ne özel hediyeler

Paşabahçe Mağazaları "Bana Verdiğin Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile en değerli varlıklarımız olan anneleri mutlu etmek isteyen herkesi mağazalarına davet ediyor.

Paşabahçe Mağazaları’ndan Anneler Günü’ne özel hediyeler

Paşabahçe Mağazaları "Bana Verdiğin Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile en değerli varlıklarımız olan anneleri mutlu etmek isteyen herkesi mağazalarına davet ediyor.

15 Nisan 2018 Pazar 22:25
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Paşabahçe Mağazaları’ndan Anneler Günü’ne özel hediyeler

Ev ve yaşam alanları için fikirler ve önerilerle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, “Bana Verdiğin Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile annesine sevgisini özel bir hediyeyle ifade etmek isteyenler için yüzlerce farklı seçenek sunuyor.

Özel günlerde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin ilk tercihi olan Paşabahçe Mağazaları’nda kahve tutkunu annelere özel Anne Kupa’dan, mutfak tutkunları için renk renk fincan takımlarına,her tarza hitap eden çerçevelerden, el işçiliği ile ve sınırlı sayıda üretilen “Butik” koleksiyon ürünlerine kadar herkes için bir seçenek bulunuyor.

Sudan ilham alınarak tasarlanan yeni Omnia Su Koleksiyonu’ndaki özel tasarım ürünleri özgün tasarım meraklısı anneleri çok mutlu edebilir. Annesine doğduğu, büyüdüğü toprakları hatırlatacak çok özel ve yıllarca saklayacağı bir hediye vermek isteyenler, tarihi ve kültürel miraslarımızdan esinlenerek yaratılan Camda Dünya Mirası Koleksiyonu’nu inceleyebilir.

Tasarım odaklı ürünleriyle fark yaratan Paşabahçe Mağazaları, “Armut” ve “Michigan” gibi özel tasarım vazolar, birbirinden şık dekoratif ürünler ve aksesuarlarla annesini mutlu etmek isteyen herkesi mağazalarına ve www.pasabahcemagazalari.com online mağazasına davet ediyor.

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