Park yeri arama kolaylaşacak

İSTANBUL (AA) - Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, dar sokaklarda park yeri arama sorununu azaltacak bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı park yerini gerçek zamanlı olarak diğer Yandex Navigasyon kullanıcısı görebilecek. Bu yenilikçi özelliği 2017 yılı içerisinde sunmayı planlıyoruz." dedi.

Karahayıt, Yandex Navigasyon'un 2017 yılı bilgilendirme toplantısında, navigasyon sistemlerindeki güncellemeleri ve odak alanlarını anlattı.

Yandex Navigasyon'un 2017’de pek çok yeniliği kullanıcıların hizmetine sunacağını belirten Karahayıt, trafikteki park sorununu yeni dönem stratejisinin merkezine alarak "akıllı navigasyon çözümleri" vizyonunu geliştirdiklerini söyledi.

- "163 bin 701 kurumun bilgisi güncellendi"

Türkiye’de ilk olan yeni özellikler devreye aldıklarını söyleyen Karahayıt, Türkiye çapında 39 bine yakın harita güncellemesi yaptıklarını belirtti.

Karahayıt, "Kullanıcılarımızın en çok aradığı hastane, eczane, benzin istasyonları, restoranlar, ATM’ler gibi kurumların yer aldığı veritabanını güncelledik. Türkiye çapında 163 bin 701 kurumun yer bilgisinden kullanıcılarımız faydalanabilecek. Kısa süre önce trafikte hayatı kolaylaştıran 'şerit yönlendirmesi' özelliğini kullanıma açtık." bilgilerini verdi.

Kullanıcıların seyir halindeyken karışık kavşaklarda veya anayola giriş-çıkışlarında doğru şeritlerde kalmalarını, güvenle sürüş yapmalarını sağlayan görsel bir asistan hizmeti getirdiklerini anlatan Karahayıt, "Bu yeni özellikle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’ndeki toplam bin 424 karışık kavşak ve yol için güvenli şerit bilgilerini haritamıza ekledik." ifadelerini kullandı.

- "Sesli navigasyon 'Trafik ışıklarından sağa dönün' diyecek"

Karahayıt, sesli navigasyona trafik ışıkları bilgisini ekleyeceklerini belirterek, "İstanbul gibi büyük bir şehirde kullanıcıların hayatını biraz daha kolaylaştırmak için sesli navigasyona yeni bir boyut eklemenin faydalı olacağını düşünerek haritamıza trafik ışıkları bilgisini de entegre etmeye başladık. Çok yakında kullanıcılarımız Yandex Navigasyon’dan 'Trafik ışıklarından sağa dönün' gibi yönlendirmeler de almaya başlayacak." diye konuştu.

Yeni dönemde navigasyon teknolojisini yeniden tanımladıklarını belirten Karahayıt, şunları söyledi:

"Trafikte park problemini Türkiye’de ilk ele alan ve ilk akıllı park çözümlerini getiren navigasyon uygulaması olarak, bu sorunu dört aşamada çözmeyi hedefleyen bir vizyon geliştirdik. İlk aşamada İstanbul’da 6 bin 855, Ankara'da ise toplam 500'e yakın park alanı bilgisini haritamıza ekledik.

Kısa süre sonra devreye girecek ikinci aşamada bu park yerleri hakkında bilgi vermeye başlayacağız. Park yerine tıklandığında saatlik ücreti, kapasitesi, açık ya da kapalı olduğu gibi bilgiler ulaşılır hale gelecek. Üçüncü aşamada Türkiye pazarına ilk kez 'akıllı park asistanı' özelliğini getireceğiz. Park Asistanı özelliği sayesinde Yandex Navigasyon varış noktasından uzaklaşmadan etrafınızdaki park noktalarından geçecek şekilde bir akıllı rota çizecek. Bu yenilikçi özelliğimize kullanıcılarımız yaza kadar kavuşmuş olacak."

- "Boşalan park yerleri görülebilecek"

Karahayıt dar sokaklarda park yeri arama sorununu hafitleteceklerini belirterek, "Rota oluşturduğumuz otoparkta yer alan boş park noktaları bilgisine de sahip olacağız. Bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı park yerini gerçek zamanlı olarak diğer Yandex Navigasyon kullanıcısı görebilecek. Boşalan park yerlerini, yer arayan sürücülere gösterecek teknolojiyi şu anda İstanbul'da test ediyoruz. Bu bu yenilikçi özelliği 2017 yılı içerisinde Türkiye’de bulunan navigasyon kullanıcılarına sunmayı planlıyoruz." bilgilerini verdi.

- "Yandex Navigasyon ayda 80 milyondan fazla açılıyor"

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Zafer Sever, bugün her 5 kişiden 1'inin arama motoru olarak Yandex'i tercih ettiğini belirterek, Rusya merkezli şirketin dünyada hem arama motoru hem de navigasyon çözümlerinde üne kavuştuğunu kaydetti.

Yandex Navigasyon'un Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için vazgeçilmez mobil uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Sever sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün milyonlarca kullanıcımız daha arabanın kontağını çevirmeden önce 'Yandex ne diyor?' diyerek trafiği kontrol ediyor. Ayda 80 milyondan daha fazla kez açılan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu rakam Türkiye nüfusundan bile fazla. Yandex Navigasyon 2013’te Türkiye pazarına girdiğinden beri 15 milyondan fazla indirildi. Bu sayılar servisin Türkiye’de ne kadar çok sevildiğinin de bir göstergesi."

Sever soru-cevap bölümünde, çevirme ve hız kameralarına ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı:

"Biz çevirmeleri bildirmiyoruz ama kullanıcılar kendi aralarında, 'burada çevirme var', 'hız kamerasına dikkat' gibi uyarıları birbiriyle paylaşıyorlar."

Anadolu Haber Ajansı