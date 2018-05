PANASONIC’ te hedef sıfır iş kazası…

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma imkanı insanların en temel hakları arasında yer alıyor. ILO rakamlarına göre her 15 saniyede 1, her gün ise yaklaşık 6 bin işçi, iş kazaları ya da meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 1987 yılından bu yana, her yıl mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Birçok iyi uygulama örneğini iş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdiği duyarlılıkla pekiştiren Panasonic Eco Solutions Türkiye, çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği “Anne Baba, Sağlık ve Güvenliğini Şansa Bırakma” temalı resim yarışması ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu önemle ele alan kuruluşlardan olduğunu gösterdi.

“Anne Baba, Sağlık ve Güvenliğini Şansa Bırakma”

Panasonic Eco Solutions Türkiye, çalışanlarının iş ortamında karşılaşabilecekleri çeşitli risk, tehlike ve iş kazaları konularında farkındalığını artırmak amacı ile kendi çocuklarının yaptığı resimlerle düzenlediği yarışmanın dördüncüsünü gerçekleştirdi. “Anne Baba, Sağlık ve Güvenliğini Şansa Bırakma” sloganı ile hayat bulan yarışmanın ödül töreni ise geçtiğimiz günlerde Panasonic Eco Solutions Türkiye tesislerinde yapıldı. Sonuçlar; çalışanlar, eşleri ve çocuklarının yanı sıra Panasonic Eco Solutions Türkiye Başkanı Kumazawa Tatsuya, İK ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu ile diğer yöneticilerin de katılım gösterdiği ödül töreninde açıklandı. Buna göre Berra Demiralay 1.lik ödülüne layık görülürken, Utku Yağız Aka, Yiğit Erdem, Merve Çakmak ve Zehra Karaoğlu dereceye giren diğer öğrenciler oldu. Programda ayrıca, şirket çalışanları tarafından sahnelenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunu tema alan tiyatro katılımcılardan büyük alkış aldı.

“İSG Kapsamında Oluşturduğumuz Eğitim Odası ile Çalışanlarımızı Bilinçlendiriyoruz”

Panasonic’in dünyadaki tüm şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusuna verdiği öneme vurgu yapan İK ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu “Şirket olarak çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilinç ve farkındalığı içselleştirmelerini çok önemsiyoruz. Kurumsal olarak en önemli değerlerimiz arasında tanımladığımız ‘Çalışan Odaklılık’ yaklaşımının bir sonucu olarak iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilincin artırılması öncelikli olarak duyarlılık gösterdiğimiz bir konudur. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne sahip bulunan şirketimizde ‘İSG Anlayışını Yaygınlaştırmak’ en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle geçtiğimiz aylarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Salonu’muzun açılışını, aday ve mevcut çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Aramıza yeni katılan çalışanlarımız, bu eğitim salonunda sunulan detaylı eğitime tabi olmadan iş başı yapamamaktadır. Çalışanlarımızın, tesislerimiz içerisinde karşı karşıya kalabilecekleri tüm risk ve kaza faktörlerinin, fark yaratan uygulama örnekleri ile ortaya konulması için tasarlanan eğitim salonumuzun şirketimizin sıfır iş kazası hedefine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dört yıl önce insan kaynakları ve kurumsal gelişim direktörlüğü olarak hayata geçirdiğimiz ‘Anne Baba, Sağlık ve Güvenliğini Şansa Bırakma’ temalı resim yarışması ve çalışanlarımızın yeteneklerini sergileyerek bugün ortaya koyduğu İSG temalı tiyatro gösterisi de bu konuda verdiğimiz önemin bir göstergesidir.” şeklinde sözlerini tamamladı.