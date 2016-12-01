Otokar, Transist 2016'da yenilikçi araçlarıyla göz dolduracak

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ulaşım sektöründe yeni ürün, teknoloji ve stratejilerin aktarılacağı Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'na yenilikçi araçlarıyla katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl “Toplu Ulaşımda 4T” temasıyla 9’uncu kez kapılarını aralayan Transist 2016’da ulaşım sektöründeki yeni ürün ve teknolojiler sahne alacak. Toplu ulaşımda trafik yönetimi, şehir içi ulaşımda verimlilik ve dönüşüm, ulaşımda zaman yönetimi ve akıllı teknolojilerin ulaşıma entegrasyonu konularının alanında uzman isimlerle ele alınacağı organizasyonda Otokar, 3 gün boyunca Türkiye’nin yanı sıra 40’ı aşkın ülkede büyük beğeni toplayan 5 aracını sergileyecek.



TOPLU ULAŞIMDA SEKTÖRE YÖN VERİYOR

Şehir içi yolcu taşımacılığına yönelik 7 metreden 19 metreye kadar geniş yelpazede seçenekler sunan Otokar'ın, AB standartlarına uygun olarak geliştirdiği araçları, Türkiye'nin yanı sıra 40'ı aşkın ülkede milyonlarca yolcuya hizmet ediyor. Otokar’ın fuarda sergileyeceği araçlardan biri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) Genel Müdürlüğünce kullanılmaya başlanan 18,75 metre uzunluğundaki Kent LF Körüklü olacak. Kendi teknoloji, tasarım ve uygulamaları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunan Otokar, geniş iç hacmi ile yüksek yolcu taşıma kapasitesi sunan Kent LF, engelli yolcu taşımacılığına uygun olarak tasarlanan servis otobüsü Engelsiz Sultan Maxi, sahip olduğu tasarım ve özelliklerle toplu taşımacılıkta standartları belirleyen Doruk LE ile Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü Doruk Electra'yı da sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.



TÜRKİYE'NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ

Türkiye'nin öncü otobüs markası Otokar, fuarda 2012 yılında geliştirdiği Türkiye'nin ilk elektrikle çalışan otobüsü Doruk Electra’nın İstanbul, Antalya, İzmir gibi 11 farklı ilde denenmiş, 36,244 km yapmış olan test aracını sergiliyor. Doruk Electra daha temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik vadediyor. 6-8 saat arasında tam şarj olabilen araç, ideal şartlarda tam şarj ile 280 km mesafe kat edebiliyor. Yoğun şehiriçi trafiğinde, yolcu sayısının çok olduğu saatlerde dahi akü ömrünü koruyarak yüzde 80 kapasite ile 170 kilometre menzil sunan Doruk Electra, harici bir şarj altyapısına ihtiyaç duymuyor. Sanayi tipi 3 faz elektriğin olduğu her yerde şarj edilebilen, uluslararası güvenlik sertifikasyonu olan ECE R100-01 yönetmeliğine sahip olan araç, çarpışma, yanma ve kısa devre gibi durumlarda çevresine zarar vermeyen yüksek güvenlikli Lityum Demir Magnezyum Fosfat teknolojisini üzerinde barındırıyor.



AVRUPA'YA ÖRNEK OLAN PROJEYE İMZA ATTI

Ürettiği araçların yanı sıra son 10 yılda gerçekleştirdiği 310 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı ile sektöre ilk hibrit otobüsü ve ilk elektrikli otobüsü kazandıran Otokar, akıllı şehir ve akıllı ulaşım projelerine de öncülük ediyor. Geleceğin akıllı trafik sistemlerini ortaya koyma hedefiyle KoçSistem ve İSBAK ortaklığı ile CoMoSeF projesini geliştiren Otokar, geçtiğimiz aylarda da Avrupa'da örnek bir projeye imza atmıştı. Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin birbirleriyle, yol kenarı üniteleri, trafik sinyalizasyon sistemleri ve diğer araçlarla konuşarak sürüş kalitesini artırarak, trafikte maksimum güvenlik sağlayacak sistem, zamandan ve yakıttan tasarruf ettiriyor. 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan ve önümüzdeki dönemde başta büyük şehirlerde hayata geçmesi planlanan proje ile yüzde 89'u sürücü kaynaklı gerçekleşen 183 bin trafik kazasının önüne geçilmesi de hedefleniyor.