Ordino henüz kaldırılmadı!

Gümrük Bakanlığı tarafından bu yönde yapılan bilgilendirme üzerine belgenin kaldırıldığı açıklamaları, ihracatçı firmalarımızda yanlış algılara sebep olmuştur. Temennimiz biran önce ordino belgesinin ve dolayısıyla firmalarımızın yükünün kaldırılması. Benim de Yönetim Kurulu Üyesi olduğum Türkiye İhracatçılar Meclisi – TİM nezdinde, geçtiğimiz haftalarda ihracatımızın en önemli sorunlarından biri olan ordino bedeli konusunda, Başbakan Binali Yıldırım’dan bu konunun çözüleceğine dair söz aldık. Gerek TİM gerekse İKMİB olarak bu konuyu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız süratle devam etmektedir.”
Basın Bülteni
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