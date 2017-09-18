OSMANİYE/HATAY (AA) - Osmaniye ve Hatay'da okul zili Suriyeli öğrenciler için de çaldı.

Osmaniye'de AFAD'a bağlı Fakıuşağı Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören Suriyeli çocuklar, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı.

Merkezin müdürü Mutlu Ağca, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçici eğitim merkezinin 4 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Merkezde bin 140 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü dile getiren Ağca, "Burada 61 Suriyeli öğretmenimiz görev yapmakta. Asıl amacımız bu öğrencileri Türk eğitim sistemine entegre etmek. Bu amaçla yaz tatili boyunca fiili olarak Türkçe kurslarımız devam etti." diye konuştu.

Türkiye'de 4 yıldır bulunan 13 yaşındaki Ayhan Morali de okulların açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, ileride doktor olmak istediğini söyledi.

- HATAY

Hatay'ın ilçelerinde açılan geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören Suriyeli öğrenciler de ders başı yaptı.

Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa ve İskenderun'da 50 geçici eğitim merkezinde 17 bin 174 öğrenci için ders zili çaldı.

Suriyeli öğrencilerin eğitimi için ilçelerdeki geçici eğitim merkezlerinde bin 413 Suriyeli öğretmen görev yapıyor.

Anadolu Haber Ajansı