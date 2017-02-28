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Okçular Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

28 Şubat 2017 Salı 11:39
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Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Ergin: "Hem gençlerin hem de büyüklerin yarışacağı 2017 Salon Avrupa Şampiyonası'nda amacımız, olabildiğince fazla kategoride kürsüde yer almak"

Okçular Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
ANTALYA (AA) - Fransa'nın Vittel kentinde 7-12 Mart'ta düzenlenecek 2017 Salon Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Okçuluk Milli Takımı, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.  

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık kampında 22 sporcunun bulunduğunu söyledi.

Kariyerli sporculardan oluşan bir takıma sahip olduklarını belirten Ergin, "Antalya'da yeni yapılan spor salonunda bize sağlanan imkanlarla çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçtiğimiz yıl Ankara'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımızın birçoğu halen burada bizimle. 6 Mart'ta Fransa'nın Vittel kentine seyahat edeceğiz ve umut ediyorum ki ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek geri döneceğiz." diye konuştu.  



- 12 klasik, 10 makaralı yay sporcusu yarışacak 

Ergin, 2016'da Ankara'da gerçekleştirilen Salon Dünya Şampiyonası'nda milli takımın bir altın, bir de gümüş madalya kazandığını anımsattı. 

Avrupa Şampiyonası'nda bu başarıyı daha yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"İyi sporcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda her zaman yüksek başarı yüzdesiyle yarışıyoruz. En son yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan 11 madalyayla dönmüştük. Şimdi hem gençlerin hem de büyüklerin yarışacağı 2017 Salon Avrupa Şampiyonası'nda amacımız, olabildiğince fazla kategoride kürsüde yer almak. Şampiyonada ülkemiz 22 sporcuyla temsil edilecek. 12 klasik, 10 makaralı yay sporcumuz yarışacak." 


Anadolu Haber Ajansı
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