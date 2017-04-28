Öğretmenler, öğrencilerine misafir oluyor

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Öğretmenim Bizde" Projesi ile öğretmenler, öğrencileri evinde ziyaret ediyor.

Öğrenci ailelerinin eğitim faaliyetlerine katılımını en üst düzeyde sağlayarak, okul-aile ve öğrenci arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek ve güçlendirmeyi amaçlayan projede öğrencilerin aile ortamı ve çalışma koşulları da yerinde tespit ediliyor. Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmenim Bizde" Projesi kapsamında ilçede eğitim gören tüm öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Öğrencilerin başarısında aile ve çalışma ortamının çok önemli olduğunu, bu nedenle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Akman, evinde ziyaret edilen öğrencilerin okuldaki başarısının da arttığını tespit etiklerini vurguladı.

Özellikle devamsızlık sorunu olan öğrencilerin, evdeki sorunlarının çözülmesiyle okula gelmeye başladıklarını anlatan Akman, proje kapsamında öğrenci velilerinin de eğitim öğreti faaliyetlerine aktif olarak katılmaya başladığını aktardı.

Evlerindeki kötü çalışma ortamının öğrencilerin eğitimini de olumsuz etkilediğini ifade eden Akman, "Öğrencinin aile içerisindeki çalışma koşulları, ilişkileri ve sıkıntıları öğretmenlerimiz tarafından yerinde tespit ediliyor. Sorunların ortadan kaldırılmasıyla öğrencilerin eğitimdeki başarısı da artıyor." diye konuştu.

Akman, ziyaretlerde öğrenciler için büyük önem taşıyan Orta Öğretime Geçiş (TEOG), YGS ve LYS hakkında öğrenci ve ailelerine bilgiler verildiğini sözlerine ekledi. Mimar Musluhiddin Mesleki Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Hazel Bayraktar ise bugün Yağmurca köyüne giderek öğrencilerinden Deniz'in evine misafir olduklarını söyledi.

Öğrencisinin huzurlu aile ortamını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Bayraktar, "Ortamı ve sıcak yuvayı görünce ayrı bir rahatladım. Benim bakış açımı değiştirdi. Bu ev ziyaretlerinin çok verimli ve yararlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öğrenci Deniz Yenilmez de öğretmenleri tarafından evde ziyaret edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu Haber Ajansı