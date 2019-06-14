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Öğrencilerden “Sınav var korna çalmayın” uyarısı

Yüzbinlerce genç hayatlarına doğrudan etki edecek YKS sınavlarına girerken, Toyota’nın öğrenciler ile birlikte yaptığı “sessiz gün” etkinliği büyük ilgi çekti…

Öğrencilerden “Sınav var korna çalmayın” uyarısı

Yüzbinlerce genç hayatlarına doğrudan etki edecek YKS sınavlarına girerken, Toyota’nın öğrenciler ile birlikte yaptığı “sessiz gün” etkinliği büyük ilgi çekti…

14 Haziran 2019 Cuma 15:54
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Öğrencilerden “Sınav var korna çalmayın” uyarısı

Toyota, 15-16 Haziran cumartesi ve pazar günlerinde yüzbinlerce öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) süresince trafikte bulunan sürücülere “korna çalmayın” çağrısı yaptı. 2015 yılında “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Toyota, korna sesinin yarattığı gürültü kirliliğine dikkat çekiyor ve bunu önemli bir çevre sorunu olarak görüyor.

Öğrenciler Sessiz Gün İstediler

Sınavlarda her bir sorunun gençlerin geleceğini şekillendireceğinden hareket eden Toyota, gereksiz çalınan kornanın önüne geçmek amacıyla yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bir medeniyet ölçüsü olarak görülen korna sesiyle ilgili “Korna Çalma Huzurumu Çalma” çalışmalarını tüm mecralarda sürdüren Toyota’nın son projesi ise “Sessiz Gün” etkinliği oldu.  

Korna sesinin sınav sırasında öğrencilerin dikkatini dağıtabileceği konusunda sürücülere farkındalık kazandırmak için, üniversite sınavından bir gün önce “Sessiz Gün” etkinliği düzenlendi. Bağdat Caddesi ve Bebek Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, sürücüler kırmızı ışıkta durdukları sırada yaya geçidine geçerek üzerinde “Dört Korna Bir Doğruyu Götürmesin. Yarın Üniversite Sınavı Var. Gereksiz Çalınan Her Korna=Yanlış Cevap. Sessiz Gün ” gibi sloganların bulunduğu pankartları kaldırdılar. Bu sırada sürücülere sinirlendiklerini ifade etmek için korna çalmanın doğru bir yol olmadığı hatırlatılarak stres topları hediye edildi. İki saat süren etkinlik, sürücüler ve çevredeki yayalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Projeye Destek Artıyor

Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen “Korna Çalma Huzurumu Çalma” sosyal sorumluluk projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere, birçok kamu ve özel kuruluşun da desteğini de kazanmış durumda.

Son Güncelleme: 14.06.2019 16:10
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