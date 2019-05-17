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Öğrenci aylık akbili artık 40 TL!

İBB Beyaz Masa, 17 Mayıs'tan itibaren öğrencilerin aylık akbil dolumlarını 40 liraya yapabileceklerini açıkladı.

Öğrenci aylık akbili artık 40 TL!

İBB Beyaz Masa, 17 Mayıs'tan itibaren öğrencilerin aylık akbil dolumlarını 40 liraya yapabileceklerini açıkladı.

17 Mayıs 2019 Cuma 11:56
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Öğrenci aylık akbili artık 40 TL!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, aylık öğrenci toplu taşıma kartı 'akbil' ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Öğrencileri sevindiren bu haber sonrası en çok merak edilen ise 40 liradan dolum işlemlerinin ne zaman başlayacağıydı.

Müjdeli haberi İBB Beyaz Masa, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Öğrenciler! Bugün itibarıyla Öğrenci Seyahat Kartınıza 40₺ karşılığında aylık yükleme yapabilirsiniz. Eğitim ve öğretim hayatınızda nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Son Güncelleme: 17.05.2019 12:00
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