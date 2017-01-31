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Oba Makarna Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasındaki yerini aldı

31 Ocak 2017 Salı 14:55
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Yedi kıtada değişmeyen lezzetiyle sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Oba Makarna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı’nın(TEPAV) oluşturduğu “Türkiye 100” listesine girdi.

Oba Makarna Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasındaki yerini aldı
Yarım asırdır Türkiye’nin değişmez lezzeti olan Oba Makarna, başarısını bir ödülle daha taçlandırdı. Oba Makarna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV) işbirliği ile hazırlanan, en hızlı büyüyen şirketlerin belirlendiği “Türkiye 100” listesine girerek başarı grafiğini sürdürdü.

Türkiye 100 listesi; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla düzenlenen törende açıklandı. Oba Makarna, 2012-2015 dönemindeki yüzde 155,2’lik büyüme oranıyla ilk 100’deki yerini aldı.

Oba Makarna’ya elde ettiği başarıdan dolayı Gaziantep Ticaret Odası’nın Ocak ayı olağan meclis toplantısında başarı plaketi verildi. Oba Makarnacılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, plaketi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı. Musa Özgüçlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özgüçlü, “Oba Makarna kurulduğu günden beri yatırımları ve istihdamıyla ülkemizin önemli markalarından biri olmayı başarmıştır. 2017’de iç piyasada büyümeye ve sektörel yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



Makarna sektörünün 50 yıllık öncü markası Oba Makarna, Türk makarna sektöründe yüzde 9 oranında pazar payına sahip. Markalaşma konusunda en başarılı öykülerden birine sahip olan Oba Makarna, sağlıklı ve besin değeri yüksek makarna çeşitleri ile evlerin değişilmez konuğu olmaya devam ediyor.
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