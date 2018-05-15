Noterliklerde işlem güvenliğinde yeni dönem

“SMS Bilgilendirme Hizmeti” noterliklerde işlem güvenliği konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Noterler Birliği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile görüşmeler yapıldı. Gelinen aşamada da proje hayata geçiriliyor. Türkiye Noterler Birliği, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri ile çalışmalar yaparak üç operatör üzerinden ilgili T.C. kimlik numarasına ait tüm GSM numaralarına, SMS gönderimini sağlayacak.

“SMS Bilgilendirme Hizmeti” ile Noterliklerde adına bir işlem yapıldığında, ilgilinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı tüm GSM numaralarına anında SMS gönderilecek. Vekaletname, Araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde kendi adına yapılan bazı işlemlerden işlem sahiplerinin SMS yoluyla bilgisi olacak. Noterliklerde kendi adına işlem yapan ilgiliye gönderilen bilgilendirme mesajı üzerine, eğer bu işlem ilgiliye ait değilse SMS’deki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek.

Huzursuzluğa son verecek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, bilgilendirme hizmetinin, işlem sahiplerinin noterliklerdeki işlem güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Eğer güven ile ilgili bir şüphe duyuyorlarsa güven duygularını arttıracak. Buradaki önemli konu budur. Sanılmasın ki noterlerde çok sayıda böyle işlem gerçekleştiriliyor. Ama biz böyle bir düşüncesi olduğu için huzursuzluk hissi yaşayanlar varsa bu huzursuzluğa son veriyoruz. Bu hizmet sayesinde yapılan herkes işlemlerden anında bilgi sahibi olacaktır. SMS Bilgilendirme Hizmeti’nin kapsamını ilerleyen dönemde daha da geliştirmeyi planlıyoruz.”

Kurumsal kapasite güçleniyor

İşlem güvenliği ile birlikte iş gücü, para ve zaman tasarrufunun, yani verimliliğin tüm taraflar için büyük önem taşıdığı dijital bir çağda olduğumuzu belirten Tutar şöyle devam etti:

“Türkiye Noterler Birliği olarak dijital çağa ayak uydurmak ve vatandaşa daha fazla katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik olarak yıllardır elde ettiğimiz bilgi birikimimiz, deneyimlerimiz ve uzmanlık alanlarımız çerçevesinde çözüm üretmek adına işbirliklerine açığız. Türkiye Noterler Birliği olarak temel ilkelerimiz olan tarafsızlık, güvenilirlik, yenilikçilik, kurumsallık, etkili iletişim konularındaki projelerimizi daha da arttırmak, mevcut olanları da daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bugüne kadar Avrupa Birliğinin projeleri arasında noterlik için kabul edilen ilk ve tek örnek proje oluşturması bakımından son derece önemli olan “Türk Noterlik Siteminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” çalışmaları devam etmektedir.”

Hedefimiz yargı yükünü hafifletmek

Yeni hedefin Noterlik Kanununda yapılacak değişiklikle, taşınmazlara ilişkin devir işlemleri de dahil olmak üzere tüm akitlerin ve yargı yükünü hafifletecek çekişmesiz işlerin Avrupa ve bir çok Dünya ülkesinde olduğu gibi noterliklerde yapılmasını sağlamak olduğunu belirten Tutar, “Ayrıca, mesleğe giriş ve başlama şartları değişecek ve noter yardımcılığı sistemi ile hem yapı güçlendirilecek hem de istihdama katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

