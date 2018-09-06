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Nilüfer Günhan'a anlamlı ödül

Nilüfer Günhan'a anlamlı ödül

06 Eylül 2018 Perşembe 17:16
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Nilüfer Günhan'a anlamlı ödül

Türkiye’de otomobil kredilerinde uzmanlaşmış ALJ Finansman A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Günhan, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından CEO Club çatısı altında düzenlenen “50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi”nde ödüle layık görüldü. 
Günhan, iş dünyasında kadınların engelleri aşması, kadın yönetici sayısının artması, şirketlerin tepe yönetimine gelmiş kadınların başarı hikâyelerinin birçok kadını cesaretlendirmesi düşüncesiyle bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ve şirketlerin 2017 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50

Kadın CEO’su araştırması sonucunda ödüllendirildi.

ALJ Finans’ın CEO’luk görevini 7 yıl sürdürmüş olan Nilüfer Günhan, Nisan 2018 itibari ile ALJ Finans Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Günhan, iş dünyasındaki kadın yöneticilere şu tavsiyelerde bulunuyor; engellerden korkmayın, duygusal yetkinliğinizi cesarete dönüştürün. Enerjinizi her zaman yüksek tutmaya gayret edin ve bunu da samimiyetle iş arkadaşlarınıza yansıtın. Ekiplerinizi geliştirmek için destek olun, güçlü takımlar sizleri daha da güçlü kılar. Adaletli davranın, içgörülerinize güvenin ve çalışanlarınızla duygusal bağlarınızı geliştirin.
 

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