Nikki Beach Resort & Spa Bodrum’da büyüleyici gün batımı

Nikki Beach Resort & Spa Bodrum, eşsiz Torba manzarasında büyüleyici gün batımını izlemeye ve hayatı kutlamaya davet ediyor. Nikki Beach Bodrum, Ege’nin turkuaz sularında, Bodrum Yarımadası’nın güneyinde kalan Torba bölgesi sahilinde denize sıfır konumu ile gün batımını izleyebileceğiniz en iyi noktalardan biri. Gün boyu devam eden eğlencenin ardından ferahlatıcı bir akşamüstü kokteyli ile Sunset Lounge’da sonsuzluk havuzuyla birleşen denizin sükunetini üzerinizde hissedeceksiniz.

Nikki Beach Resort & Spa Bodrum, Rooftop Sunset Dining konseptiyle hazırlanan özel menüsünde dünya mutfağının yanı sıra, Ege Denizi’nin kıyı şeritlerinin etkileşiminden harmanlanan Ege Mutfağı’ndan özel lezzetleri de muhteşem panoramik manzara ve gün batımı eşliğinde sunuyor.

Dünyanın en ünlü ve dinamik beach club konseptine sahip Nikki Beach, Ladies Tuesdays, Rose Fridays, Amazing Sundays, Sundown Apero gibi gelenekselleşmiş etkinlikleri ile eğlenceyi sezon boyunca dorukta tutuyor. En iyi müziği, en iyi performanslarla havuz başında her gün 12.00'den akşam 20.00'a kadar canlı DJ performansı, saksafon, perküsyon ve dans şovları eşliğinde sunuyor. Kutlamalar, Rooftop’ta chill müziklerle akşam da devam ediyor. Nikki Beach’te günden geceye uzanan konsept partiler ve pazartesinden perşembeye haftanın dört günü gerçekleşen gün batımı partileri ile anın tadını çıkarabilirsiniz. “Gün batımı kutlamaları”na katılan misafirler, nefis kokteyller ve suşiler eşliğinde günbatımının büyüleyici atmosferine şahit oluyor. Bodrum’un en iddialı suşi ustalarının hazırladığı lezzetli suşiler Nikki Beach’e uğramanız için adeta çağırıyor.Bu güne özel, kokteylinizin ve suşi lerinizin ikincisi de ikram olarak sunuluyor.

