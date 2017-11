Nihat Zeybekci: Bir hazineyi ihmal etmişiz, peşini bırakmayacağız.

Ekonomi Müsteşarı İbrahim Şenel, UDH Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak ile bir çok bürokratın hazır bulunduğu ziyarette; TOBB Başkan Vekili Halim Mete, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Kıran ve Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Gemi Yat ve İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, GİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Bayramoğlu ile sektör üyeleri de ziyarete katılanlar arasındaydı.

Sanmar’ın kılavuzluk ve römorkör işletme faaliyetleri kapsamında 40 yıllık tecrübeleri ile römorkör inşasında Türkiye’ye kazandırdığı başarılı ilkler hakkında Bakan Zeybek’e bilgi veren Cem Seven, “Avrupa’da yerleşik müşterilerinin römorkör inşasını kendi ülkelerinde yapmaları yönünde davetlerinin olduğunu, ‘Gelin burada üretin, size daha çok sipariş veririz,’ vaatlerine karşılık olarak Sanmar yönetimi olarak bunu düşünmediklerini” belirterek, “Sayın Bakanım, kendi ülkemizde doğduk, kendi ülkemizde büyüdük ve kendi ülkemizde sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi ve Zeybekci’nin Sanmar’ın istihdam ve ihracata ilişkin sorularını yanıtladı: “3 yaş altı filomuz ile liman hizmetlerimizi 40 yıldır sağlıyoruz.



Dünyanın LNG yakıtıyla çalışan ilk 2 römorkörü ile ilk uzaktan kumandalı römorkörünü inşa ettik. Dünya geneline toplamda 180 tekne ihracaatımız oldu. Her yıl 25 adet römorkör üretiyoruz. 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 50 bin m2 alana sahip Sanmar Altınova tersanemizle birlikte iki tersanemizde 1000 kişi, Liman Hizmetlerimizde ise 250 kişi istihdam ediyoruz, ülkemize sağladığımız katmadeğeri artırmanın yanında teknoloji yatırımımızı da her yıl yükseltiyoruz,” dedi.

Sanmar Tersanesi Tuzla’yı gezen ve römorkör inşasını yakından inceleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci; “İlk defa bir tersane geziyorum. Hayatımda ilk defa gemi inşayı yerinde görüyorum. Bugüne kadar bu değeri ıskaladığımın da farkındayım. Bir de gelememek gibi çaresizlik var. Görememezlik gibi bir çaresizlik bu. Keşke önceden gelebilseydik, görebilseydik. Ben bir hazineyi ihmal ettiğimizin farkındayım. Bugün tabii ki bunun için buradayız. Peşini de bırakmayacağız inşallah. Bugün güzel bir tanımlama oldu. Değerlendireceğiz. Burada sadece Sanmar’ın kapasitesi, 5 bin tane otomobil üretimine eş.”

Sanmar Denizcilik, SAFEEN-Abu Dhabi Marine Services için Abu Dhabi Port’ta kullanılmak üzere 2 adet, 30 ton çekme gücünde, 18.70 m boyunda, 12 knot hıza sahip Yeniçay RAscal 1800 sınıfı, yeni inşa römorkör anlaşması imzalamıştı. Bunlardan ‘Yeniçay VI’ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve beraberindeki heyetin kurdela kesimi ile römorkörü gezmesinin ardından hizmet vereceği limana uğurlandı.

Her türlü çekme, yedekleme operasyonu yapabilecek güçte olan bu kompakt römorkörler, ağır işletme koşullarının üstesinden gelecek her türlü donanıma sahip. Sanmar, SAFEEN- ADPC için ilk ‘Yeniçay IV’ü inşa ederek 2016 senesinde teslim etmişti. Ocak 2018’de ise ‘Yeniçay VII’yi teslim edecek.

Tuzla’da 27 Ekim 2017 Cuma günü Türkiye Gemi Yat ve İhracaatçıları Birliği ile Gemi İnşa ve Sanayicileri Birliği (GİSBİR) üyeleriyle biraraya gelen Bakan Zeybekci, Sanmar’ın evsahipliğinde düzenlenen öğle yemeğinde Sanmar Tersanesi’nin Türkiye ekonomisine sağladığı başarı ve projelerini Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gürün ile Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gemi Yat ve İhracaatçıları Birliği Başkan Vekili Cem Seven’den dinledi.Basın Bülteni