Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
96861
ALTIN
238.344
DOLAR
5.8057
STERLİN
7.5534
EURO
6.5299

New York Times yerel seçimleri yorumladı

New York Times yerel seçimleri yorumladı

19 Nisan 2019 Cuma 14:30
1253 Okunma
New York Times yerel seçimleri yorumladı

Gazete, 31 Mart değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş CHP gibi sol kökenli değil aksine AK Parti ve MHP'ye daha yakın görüşteler.

Amerika'da yayın yapan New York Times, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı.

Analizde, İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazanan CHP'li adayların profilleri mercek altına alındı.

New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da CHP kökenli olmadığını yazdı.

Gazete, iki adayın da AK Parti ve MHP'ye yakın görüşte olduğuna dikkat çekti.

Gazete, yerel seçimleri yorumlarken "Türkiye'de sağın yükselişi ve yükselişi" başlığı atarak CHP'nin kazanan adaylarının da sol görüşten çok sağa yakın olduğunu ifade etti. Halil M. Karaveli'nin makalesinde Türkiye her koşulda milliyetçi ve otorite yanlısı olarak tarif ediliyor.

Ayrıca CHP'nin de gerçek anlamda "sol" bir parti olmadığının altı çiziliyor. Özellikle Kürt meselesi üzerinden değerlendirilen CHP'nin, MHP kökenli Meral Akşener ve İyi Parti'yle ittifak kurması dolayısıyla da sol çizgiyle uyuşmadığı sonucuna varılıyor.

Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in MHP geçmişin dikkat çekildiği haberde, CHP'nin sosyal demokrat adı altına bürünerek oy toplamasının, partinin asıl politikasıyla örtüşmediğinin de altı çizildi.

Makalenin orijinal ve tam haline linkten ulaşabilirsiniz:

New York Times: The Rise and Rise of the Turkish Right

Son Güncelleme: 19.04.2019 14:59
Anahtar Kelimeler:
New York TimesEkrem ImamoğluMansur Yavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekopazar'da Bu Hafta: 21 Nisan Pazar
Ekopazar'da Bu Hafta: 21 Nisan Pazar
StartUP yarışması başvuruları için son hafta!
StartUP yarışması başvuruları için son hafta!
Yabancılara satılan konut sayısında patlama yaşanıyor
Yabancılara satılan konut sayısında patlama yaşanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim