New York Times yerel seçimleri yorumladı

Gazete, 31 Mart değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş CHP gibi sol kökenli değil aksine AK Parti ve MHP'ye daha yakın görüşteler.

Amerika'da yayın yapan New York Times, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bir analiz yayınladı.

Analizde, İstanbul ve Ankara'da seçimleri kazanan CHP'li adayların profilleri mercek altına alındı.

New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da CHP kökenli olmadığını yazdı.

Gazete, iki adayın da AK Parti ve MHP'ye yakın görüşte olduğuna dikkat çekti.

Gazete, yerel seçimleri yorumlarken "Türkiye'de sağın yükselişi ve yükselişi" başlığı atarak CHP'nin kazanan adaylarının da sol görüşten çok sağa yakın olduğunu ifade etti. Halil M. Karaveli'nin makalesinde Türkiye her koşulda milliyetçi ve otorite yanlısı olarak tarif ediliyor.

Ayrıca CHP'nin de gerçek anlamda "sol" bir parti olmadığının altı çiziliyor. Özellikle Kürt meselesi üzerinden değerlendirilen CHP'nin, MHP kökenli Meral Akşener ve İyi Parti'yle ittifak kurması dolayısıyla da sol çizgiyle uyuşmadığı sonucuna varılıyor.

Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in MHP geçmişin dikkat çekildiği haberde, CHP'nin sosyal demokrat adı altına bürünerek oy toplamasının, partinin asıl politikasıyla örtüşmediğinin de altı çizildi.

Makalenin orijinal ve tam haline linkten ulaşabilirsiniz: