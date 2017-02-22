NEO-COL Projesinin Açılış Toplantısı Türk Loydu Evsahipliğinde Gerçekleşti

Projenin açılış toplantısına Tuzla Kaymakamı Sn. Ali Rıza Çalışır, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Melikoğlu, Türk Loydu Genel Müdürü Sn. Alper Eralp ve proje ortaklarından proje üretimi, yönetimi ve yaygınlaştırma konularında deneyimli Tuzla Kaymakamlığı, İspanya’dan denizcilik eğitimleri veren Sea Teach, Romanya’dan Constanta (Köstence) Denizcilik Üniversitesi, Polonya’dan yazılım ve BİT alanında uzman Danmar Computers, Almaya’dan ECDIS, deniz hukuku, denizde güvenlik ve navigasyon konularında teorik ve pratik eğitimler veren MSG MarineServe kurumlarını temsilen proje yetkilileri ve basın mensupları katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Melikoğlu, 1962 yılından beri denizcilik ve endüstri sektöründe faaliyet gösteren Türk Loydu olarak, Tuzla Kaymakamlığı gibi deneyimli yerel ve uluslararası ortaklara sahip olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Melikoğlu; “ilk kez yürütmüş olduğumuz Erasmus+ projesi, hem Türk Loydu hem de denizcilik sektörü açısından önemli sonuçlar ortaya koyacaktır” dedi. NEO-COL projesi ile oluşturulacak denizde çatışmayı önleme içerikli e-öğrenme modülleri ve değerlendirme aracı ile NEO-COL projesi denizde yaşanabilecek olası kazaları önleyerek can ve mal kayıplarının azaltılmasına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Tuzla Kaymakamı Sn. Ali Rıza Çalışır, ilçemiz ve ülkemizdeki denizcilik sektörünün gelişmesi için gerçekleşen projelere Tuzla Kaymakamlığı olarak her zaman destek olduklarını ve bu projenin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca bu örmek projenin denizcilik eğitimine önemli katkılar sağlacağından bahsederek sözlerine devam etti. Çalışır, projenin ilçemize ve denizcilik sektörüne hayırlı olması temennisi ile sözlerine son verdi.

Açılış toplantısının devamında Türk Loydu Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Avcı, açılış toplantısına katılan misafirlere Türk Loydu’nun kuruluşu, misyonu-vizyonu ve çalışma alanları ile ilgili sunu yaptı. Sonrasında Türk Loydu adına NEO-COL projesini temsilen, proje yöneticisi Uğurcan Acar, projenin ortaklık yapısı, amaçları, faaliyetleri ve proje çıktıları ile ilgili bilgilendirme sunusu gerçekleştirdi.

Sonrasında sırasıyla Tuzla Kaymakamlığı, Sea Teach (İspanya), Constanta Denizcilik Üniversitesi (Romanya), Danmar Computers (Polonya), MSG MarineServe (Almanya)’dan proje yetkilileri kurumlarını tanıtan sunularını yaptılar.

Yapılan konuşmaların ve bilgilendirmelerin ardından projenin resmi açılış töreni son buldu. Proje toplantısının öğleden sonraki oturumunda yurtdışından gelen proje temsilcileri, projenin koordinasyonu, proje faaliyetleri, projenin fikri çıktıları, görev dağılımlarını içeren detaylı konuların ele alındığı toplantı gerçekleştirdiler. Proje koordinasyon toplantısının ertesi gün de devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca proje toplantısı süresi içinde proje temsilcileri, “Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü” eğitimlerini yerinde incelemek üzere yerleşkesi Tuzla’da bulunan İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.

2 yıl sürecek olan NEO-COL projesi ile Türk Loydu koordinatörlüğünde farklı türden deniz araçlarının sahip olduğu cihazlar ve çeşitli gemiadamlarının deneyimlerinin de göz önüne alınarak ihtiyaca uygun olarak COLregs (Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü) içerikli online eğitim modülleri ve ölçme-değerlendirme aracı geliştirilecektir.



NEO-COL projesinin temel faaliyetleri;

1) COLreg bağlamında online eğitim programının içeriğini belirlemek amacıyla teorik ve pratik uygulamalar arasındaki farklılıkları anket yöntemiyle tespit ederek “ihtiyaç analizi” çalışması gerçekleştirmek,

2) Denizde çatışma önleme eğitimlerinde kullanılmak üzere; farklı seyir ekipmanları kullanan deniz araçları için uygulanabilir, modern elektronik seyir cihazları ve gerçekçi pratik uygulamalar ile bütünleşik “online eğitim modülü” geliştirmek,

3) Online eğitim programına katılan kullanıcıların kazandıkları becerileri ölçmek amacıyla bir “değerlendirme aracı” geliştirmek ve kullanıcıları sertifikalandırmaktır.

Böylelikle ECDIS, ARPA veya COMPASS gibi farklı navigasyon ekipmanları kullanan gemiadamlarının COLreg tüzüğünü etkin bir şekilde uygulayabilmesini sağlayan uluslararası NEO-COL online eğitim programının ve değerlendirme aracının geliştirilmesi söz konusu olacaktır.

Türk Loydu’nun proje koordinatörlüğünde, Tuzla Kaymakamlığı ortaklığı ile yürütülen, İspanya, Polonya, Almanya, Romanya’dan denizcilik ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların yer aldığı Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe ile gerçekleştirilen “Navigational Equipment Oriented Colregs Training - NEO-COL (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Eğitimine Yönelik Navigasyon Aracı)” başlıklı Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projesinin açılış toplantısı, 22 Şubat 2017 tarihinde Türk Loydu’nun evsahipliğinde Tuzla’daki merkez ofisinde gerçekleşti.