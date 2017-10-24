banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Necmettin Bitlis vefat etti

24 Ekim 2017 Salı 11:51
Bu haber 546 kez okundu

Polisan Holding'in kurucusu ve duayen iş adamı Necmettin Bitlis, 89 yaşında hayata veda etti.

Necmettin Bitlis vefat etti
Tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem hastanesinde bu gece yarısı yaşamını yitiren Necmettin Bitlis'in cenazesi 26 Ekim 2017 perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

Necmettin Bitlis, 1 Aralık 1928 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ticaret Lisesi'nden mezun olarak tamamlayan Bitlis, 1955 yılında iş hayatına atılmıştır. 1956 yılında tekstil apre boya fabrikasının kurulmasıyla Polisan Holding'in temelleri atılmıştır.

1964 tutkal üretimi için Polisan'nın kurulmasıyla büyümesini sürdürmüştür. Başlarda emülsiyon reçine üreten şirket sırasıyla formaldehit reçine ve 1985 yılında boya üretimine geçmiş, kimya sektöründe büyümüştür. Polisan Boya ayrıca holdingin ana şirketi konumundadır.

Polisan, (Poli Vinil Asetat-PVA) ve (Sanayi) kelimelerinden oluşmuş Türkiye'de bir boya üreticisi olarak hizmet vermeye başlamıştır ve günümüze kadar sürmüştür. Günümüzde Türkiye'de boya sektörünün önde gelen markalarından olmuştur.

Vefatına kadar Polisan Holding Yönetim Kurulu Ba?kanlığı görevini sürdürmüş olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, ?ark Mensucat Yönetim Kurulu Ba?kanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmüştür.

Necmettin Bitlis ayrıca Malatya Eğitim Vakfı'nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müte?ebbis Heyeti Ba?kanı ve TÜSİAD üyesiydi. 

SABAH
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.