Necmettin Bitlis vefat etti

Tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem hastanesinde bu gece yarısı yaşamını yitiren Necmettin Bitlis'in cenazesi 26 Ekim 2017 perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

Necmettin Bitlis, 1 Aralık 1928 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ticaret Lisesi'nden mezun olarak tamamlayan Bitlis, 1955 yılında iş hayatına atılmıştır. 1956 yılında tekstil apre boya fabrikasının kurulmasıyla Polisan Holding'in temelleri atılmıştır.

1964 tutkal üretimi için Polisan'nın kurulmasıyla büyümesini sürdürmüştür. Başlarda emülsiyon reçine üreten şirket sırasıyla formaldehit reçine ve 1985 yılında boya üretimine geçmiş, kimya sektöründe büyümüştür. Polisan Boya ayrıca holdingin ana şirketi konumundadır.

Polisan, (Poli Vinil Asetat-PVA) ve (Sanayi) kelimelerinden oluşmuş Türkiye'de bir boya üreticisi olarak hizmet vermeye başlamıştır ve günümüze kadar sürmüştür. Günümüzde Türkiye'de boya sektörünün önde gelen markalarından olmuştur.

Vefatına kadar Polisan Holding Yönetim Kurulu Ba?kanlığı görevini sürdürmüş olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, ?ark Mensucat Yönetim Kurulu Ba?kanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmüştür.

Necmettin Bitlis ayrıca Malatya Eğitim Vakfı'nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müte?ebbis Heyeti Ba?kanı ve TÜSİAD üyesiydi.SABAHBasın Bülteni